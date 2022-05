Stranger Things 4 en 4 clés : voici ce qu’il faut savoir

La dystopie des années 80 de Stranger Things n’est plus qu’à quelques jours de se poursuivre sur Netflix. Des années se sont écoulées depuis la première de la troisième saison, qui a eu lieu à l’été 2019, quelques mois seulement avant que la crise des coronavirus ne frappe le monde réel. Avec les nouveaux épisodes de la quatrième saison à l’horizon, c’est le bon moment pour passer en revue les 4 points qui résument ce que nous apportera cette série d’aventures à succès, dans laquelle ils ont investi 30 millions de dollars par épisode.

Synopsis de la saison 4

Six mois se sont écoulés depuis la bataille du centre commercial Startcourt, celle qui s’est rapprochée de l’effacement de l’existence de la ville de Hawkins. Au milieu des années 80, ces villes nord-américaines continuent de subir les ravages causés par des créatures surnaturelles et des humains sans scrupules. Mike, Eleven, Dustin, Nancy et compagnie se remettent de leurs derniers combats, mais la situation est loin d’être terminée. Dans cette saison, les personnages se séparent pour la première fois et vont devoir faire face à un problème plus lié à l’adolescence qu’autre chose : leur quotidien à l’école. Au même moment, une nouvelle menace surgit à Hawkins…

Quand est-ce que ça sort ?

Contrairement aux trois saisons précédentes, Stranger Things 4 ne diffusera pas tous ses épisodes en même temps. Ce n’est pas qu’ils vont suivre une structure de chapitre par semaine, mais que Neftlix a choisi de répartir la saison en deux différentes. Ainsi, le tome 1 sera disponible à partir du 27 mai sur la plateforme, tandis que le tome 2 fera ses débuts quelques mois plus tard, plus précisément le 1er juillet. Il est officiellement confirmé que la saison 4 aura neuf épisodes au total, bien que toutes les précédentes n’aient eu que 8 épisodes. La raison en est qu’ils avaient besoin de ces minutes supplémentaires pour condenser toute l’histoire.

La durée des épisodes

Ce n’est pas qu’ils aient fourni une durée exacte, mais les frères Ross et Matt Duffer ont anticipé que les épisodes 7 et 9 seront plus longs que d’habitude, puisqu’ils acquerront des dimensions cinématographiques. S’adressant à Collider, ils ont déclaré ce qui suit : « Les épisodes 7 et 9 seront très, très longs », a souligné Ross Duffer. Immédiatement après, son frère a ajouté ce qui suit : « Oh, oui. Ce sont des films complets. Les créateurs de la saga ont expliqué qu’ils seront plus longs que n’importe quel autre épisode de la saison, dont certains dépasseront une heure et quinze minutes.

C’est l’avant-dernière saison

Tout a un début et une fin. Stranger Things se dirige vers sa conclusion, puisque ses créateurs n’ont pas l’intention d’aller au-delà de la cinquième saison. « Il y a sept ans, nous avons planifié tout l’arc de l’histoire de Stranger Things », ont commenté les frères. « A l’époque, on prévoyait que l’histoire durerait quatre ou cinq saisons. Il a été prouvé que c’était trop long pour se condenser en quatre, mais comme vous le découvrirez bientôt, nous nous précipitons maintenant vers la fin. La saison 4 sera l’avant-dernière; saison 5 la dernière ».