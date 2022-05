Stranger Things 4 : les derniers épisodes seront comme « deux films à part entière »

Stranger Things, l’une des séries les plus populaires et les plus réussies sur Netflix, présentera bientôt la première partie de sa saison 4, prévue pour le 27 mai, tandis que pour voir la deuxième partie, nous devrons attendre le 1er juillet. Bien sûr, ses créateurs, les frères Duffer, ont déjà commencé à faire monter les attentes en assurant que la fin de saison comportera deux épisodes pouvant être considérés comme « deux films à part entière ».

Les deux épisodes les plus longs de Stranger Things

Et c’est que dans cette quatrième saison de Stranger Things tout sera plus grand, plus ambitieux. Et pas seulement à cause de son budget d’environ 30 millions de dollars par épisode, mais aussi à cause de sa durée. A tel point que les épisodes 7 et 9 seront les plus longs de l’histoire de la série, chose remarquable si l’on considère qu’un épisode standard dure généralement entre 40 et 60 minutes.

« Les épisodes 7 et 9 sont des épisodes très, très longs », explique Ross Duffer, pointant du doigt deux heures. « Ce sont des films à part entière », poursuit Matt Duffer. « Je pense que nous étions au milieu de cette saison, nous essayions d’assembler l’histoire, et nous nous sommes assis avec nos scénaristes et avons dit: » Je ne pense pas que ce soit faisable en huit épisodes. Nous sommes donc allés sur Netflix et avons dit: « Hé, est-ce que ça va si nous faisons un épisode de plus? » Et heureusement, ils étaient très favorables, mais c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec cet épisode bonus. Il y en aurait toujours huit. Et puis ça a fini par être trop d’histoire », disent les frères.

De plus, ils affirment avoir décrit la saison 5, qu’ils considèrent avec la quatrième saison comme une seule pièce, sur laquelle ils ont travaillé pendant la pandémie de coronavirus : « Nous avions tous les scripts avant de commencer le tournage, donc nous pouvions tout voir comme dans son ensemble, et nous avons décrit toute la saison 5 de Stranger Things. Une fois qu’on est au milieu de la saison, la première fois qu’on a pu la voir globalement, pas seulement la saison 4, mais aussi la saison 5, et elles sont vraiment un morceau », concluent les Duffers.

