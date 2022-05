Fortnite : obtenez des objets gratuits avec Discord Italy

Du 18 au 24 mai 2022, une promotion est active sur le serveur officiel Fortnite Discord en Italie qui nous permet d’obtenir des objets gratuits dans le jeu. Ci-dessous, nous vous donnons tous les détails sur cette petite promo Fortnite Chapter 3 Season 2, y compris comment obtenir des articles gratuits :

Fortnite : comment obtenir des objets gratuits avec la promotion Discord Italy

Pour obtenir les articles Fortnite gratuits avec la promotion Discord Italia, nous devons suivre ces étapes :

Nous entrons sur le serveur officiel de Fortnite en Italie. Nous devons avoir un compte sur Discord. Dans le canal discord-quest, nous avons cliqué sur « Démarrer » sur le message Quest Bot. Nous recevrons un message privé de Quest Bot nous demandant de lier notre compte Epic Games à Discord en nous connectant au compte Epic Games/Fortnite. Nous recevrons un message privé de Quest Bot dans lequel nous pourrons voir quelles missions nous devons accomplir. Nous avons un menu sélectionnable d’actions; pour voir quelle mission nous devons accomplir, nous utilisons l’option « incarico attuale ». Pour voir quelle récompense il y a pour la mission spécifique, nous utilisons l’option « récompense ».

Récompenses Discord Italie pour Fortnite

Gardez à l’esprit que le bot peut ne pas répondre au flot de demandes et d’utilisateurs qui ont rejoint le serveur Discord. Dans les messages avec images générés par le bot, il est prévenu que la progression de la mission peut prendre jusqu’à douze heures pour se synchroniser à partir du moment où l’on fait la tâche dans le jeu. Chaque fois que nous obtenons une récompense, elle devrait apparaître dans notre compte Fortnite la prochaine fois que nous nous connecterons.

Ceci est le message Quest Bot avec lequel nous devons interagir en appuyant sur start pour démarrer les missions

Le bot nous demande de lier notre compte Epic Games à Discord

Le bot nous donne la première commande

Mission 1 : pêcher 20 poissons

La première mission est très simple. Nous devons attraper un total de 20 poissons. Pour ce faire, on ramasse une canne à pêche, une canne à pêche professionnelle ou une arme harpon (ils apparaissent aléatoirement sur le sol ou dans des barils de pêche), et on utilise ces objets dans l’eau ou sur les lieux de pêche (cercles de poissons nageurs). Lorsque nous avons attrapé vingt poissons au total, nous retournons sur Discord pour sélectionner les options de bot qui nous permettent de passer à la mission suivante.

Récompense : graffiti ????

Note de l’auteur : ce guide est en construction et sera mis à jour au fur et à mesure que nous vérifierons que les missions peuvent être réalisées sans problème.

Sources : Discord/Official Fortnite Italy, Fortnite Battle Royale, propre élaboration