Voici à quoi ressemble Dwayne Johnson en tant que Black Adam dans sa nouvelle image

Dwayne Johnson, le célèbre acteur qui jouera Black Adam à l’écran dans son prochain film pour DC et Warner Bros., continue de partager de nouveaux contenus via ses réseaux sociaux officiels. A tel point qu’il a récemment publié une nouvelle image du tournage et dans laquelle on voit Black Adam dans toute sa splendeur, avec The Rock vêtu du costume dans une pose menaçante, sur le point d’agir. Bien sûr, l’acteur a une allure vraiment imposante grâce à son physique spectaculaire et un costume au design plus qu’accrocheur.

Voici à quel point The Rock ressemble à Black Adam

« Semaine intense de tournage de Black Adam. Nous redéfinissons le paradigme des super-héros. L’anti-héros. La ville n’a plus besoin d’un héros. Ils ont besoin d’un protecteur. Rage contre la mort de la lumière. La hiérarchie dans l’univers DC va changer », a écrit l’acteur avec la nouvelle photo que vous pouvez voir ci-dessous. Parallèlement au texte, l’acteur rappelle qu’on pourra voir Black Adam en salles le 21 octobre 2022 au lieu de ce mois de juillet après la dernière danse des dates de Warner Bros.

Réalisé par le cinéaste catalan Jaume Collet-Serra, Black Adam a un casting spectaculaire dirigé par Dwayne Johnson comme Black Adam avec d’autres noms tels que Noah Centineo comme Al Rothstein, Pierce Brosnan comme Dr. Destino, Aldis Hodge comme Carter Hall, Joseph Gatt en tant que chef d’escouade ou Angel Rosario Jr. en tant que mercenaire, parmi beaucoup d’autres.

Le calendrier de sortie de DC est le suivant :

DC League of Super Pets passe au 29 juillet 2022 (était le 20 mai)

Black Adam passe au 21 octobre 2022 (auparavant le 29 juillet)

Shazam ! Fury of the Gods passe au 16 décembre 2022 (était le 2 juin 2023)

Aquaman and the Lost Kingdom passe au 17 mars 2023 (auparavant le 16 décembre 2022)

Le Flash passe au 23 juin 2023 (auparavant le 4 novembre 2022)

source | Instagram