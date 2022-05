Morbius: c’était le costume « sang » du vampire Marvel que nous n’avions jamais vu

Morbius, le dernier film de Sony Pictures avec Marvel appartenant à son propre univers de méchants Spider-Man, nous a montré un Morbius assez fidèle aux comics, du moins dans son aspect le plus monstrueux. Pourtant, chez Sony et Marvel, ils ont eu une idée tout à fait dans la lignée des costumes de super-héros qui font si bien aujourd’hui dans les films du genre, une tenue connue sous le nom de « blood suit » et que l’on n’a jamais vue sur grand écran. Désormais, l’un des artistes du film a partagé les dessins de cette apparition inédite du vampire Marvel. Et ça a l’air si drôle.

Premières images du costume de sang de Morbius

Ainsi, l’une des idées que le réalisateur Daniel Espinosa a mises sur la table était que Morbius assimile un costume spécial « anti-héroïque », avec une coupe serrée, similaire à celui que portent de nombreux personnages de bandes dessinées dans les films, bien qu’il ait fini par étant mis au rebut. Et c’est qu’il n’était pas seulement destiné à travailler dans le domaine esthétique, mais qu’il avait une fonction bien précise : alimenter le vampire en sang par divers conduits en circuit fermé pour étancher sa soif mortelle.

Enfin, et comme nous l’avons vu dans le film final, ce costume n’a jamais été utilisé, puisque Morbius est toujours vu en tenue de ville ou dans sa version monstrueuse : « Les premiers dessins de Morbius des rendus orthogonaux du costume de sang réalisés pour le réalisateur Daniel Espinosa… Dans la continuité de ma publication précédente… Très reconnaissant… », écrit l’artiste qui a réalisé plusieurs arts conceptuels pour Marvel, de Morbius à Moon Knight, en passant par Thor Ragnarok ou Black Panther, comme on le voit dans son Profil Instagram.

Morbius a enfin réussi à dépasser les 160 millions de dollars de box-office dans le monde et prépare déjà son débarquement national tant au format numérique (mai) qu’au format physique (juin).

source | BD