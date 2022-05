Call of Duty : Avant-garde | Jouez en multijoueur gratuitement pendant une semaine

Tagvo Cagoule - Masque Visage Multifonction avec maille filet respirant en silicone Panel nuque en polaire coupe-vent,Casque hiver Chapeau pour adulte Femmes hommes Taille universelle Sports Balaclava

【CHAUD et CONFORTABLE】 cette couverture de visage d'hiver gardera entièrement votre visage, votre cou, la gorge,les oreille ainsi que le bouche chaude. Fait de coton de haute qualité avec doublure polaire épaissir et thermique, coupe-vent et résistant au froid peut être sous tous les angles de 360 degrés. 【TAILLE ÉLASTIQUE ET UNIVERSELLE】 le couvre-chef est extensible et peut convenir à la plupart des adultes, hommes et femmes, ou sous tout type de casque et chapeau.Les aérations sur le nez et la bouche sont très bien conçues, il n'ai pas de buée sur visière.Le cou est suffisamment couvert, et le produit est assez léger et ne gêne pas.L'ouverture pour les yeux est conforme, ce qui permet d'avoir une vision normale. 【RESPIRANT】le panneau en maille avec un matériau souple en silicone / moellons augmente la perméabilité à l'air du nez et de la bouche, très respirant et adapté à un port prolongé. il est clair de parler ou de faire un appel avec cette casquette, pas besoin de l'enlever.Les aérations sur le nez et la bouche sont très bien conçues, il n'ai pas de buée sur la visière,mais si vous portez des lunettes, les lunettes peuvent avoir du brouillard. 【BIEN CONSTRUIT】 ce masque de visage d'hiver est dur et durable, métier à coudre de haute qualité le rend robuste et stronge, peut être utilisé pendant des années. Un style classique, se sent super doux, coupe-vent respirant excellente, chapeau modélisation des solides, en ligne avec la structure de tête humaine.Ne pas s'inquiétez de l'odeur de produits chimiques étouffantes, la composition de ce cagoule (masque) ne comprend pas de plastique ou néoprène. 【APPLIQUER à VERSATILE】 En hiver, c'est un accessoire indispensable. Il peut être utilisé comme un chapeau, snood, écharpe, masque à utiliser Coupe-vent, anti-poussière, chaleureux, confortable à portermais très bon pour labourer et pelleter la neige, travailler dans un congélateur, courir,conduisez une moto, faire du vélo, du ski, du snowboard et d'autres activités de plein air hiver.