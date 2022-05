Test Drive Unlimited Solar Crown est reporté à 2023 et perd des versions : nouvelles images

Test Drive Unlimited Solar Crown, le prochain jeu vidéo de conduite en monde ouvert de KT Racing et Nacon appartenant à une saga automobile aussi connue, n’arrivera plus en septembre prochain comme initialement prévu. A tel point que les responsables ont été vus repousser son lancement à 2023 à une date précise encore à annoncer. Cela a été partagé via ses canaux officiels, en plus d’annoncer que les versions PS4 et Xbox One précédemment annoncées n’atteindront pas non plus le marché.

Le nouveau Test Drive ne sortira pas sur PS4 et Xbox One

Ainsi, la liste des jeux vidéo qui ont finalement été contraints de reporter leur lancement à 2023 ne cesse de s’allonger avec l’annonce de KT Racing ; la raison? Ils ont assuré qu’ils avaient besoin de plus de temps pour peaufiner le titre et perfectionner au maximum toutes ses sections pour un lancement, maintenant, sans date précise au-delà de l’année prochaine. Bien que ce ne soit pas la seule nouvelle concernant le nouveau Test Drive.

Et c’est que les versions précédemment annoncées pour la dernière génération – bien qu’elles soient pleinement valables compte tenu de la pénurie de matériel de nouvelle génération -, sont tombées au bord du chemin, donc ce nouvel opus n’apparaîtra pas sur PS4 ou Xbox One , étant donné que ses développeurs ont l’intention pour tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le matériel de génération actuelle. Dans l’ensemble, Test Drive Unlimited Solar Crown ne viendra que sur PC, PS5, Xbox Series X | S et Nintendo Switch; Nous verrons dans quelles conditions il atteint la console Nintendo si le jeu n’apparaîtra pas sur les précédentes consoles Sony et Microsoft.

Pour animer l’attente, les responsables ont promis que plusieurs bêtas fermées seraient lancées dans les prochains mois afin d’ajuster au maximum la qualité du jeu pour sa sortie définitive l’année prochaine. Nous vous laissons avec quelques nouvelles images partagées par leurs créateurs.

source | Naçon