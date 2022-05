Roller Champions, le nouveau free to play d’Ubisoft, confirme sa date de sortie

L’attente est terminée! Ubisoft prépare le débarquement de Roller Champions en une semaine. Le 25 mai, il fera ses débuts sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC avec des fonctionnalités complètes de cross-play entre chacun d’eux. Sur Nintendo Switch et Google Stadia, cependant, il arrivera à une date ultérieure.

On vous rafraîchit la mémoire : Roller Champions propose un duel de 6 joueurs répartis en 2 équipes de 3. Les arènes présentent des pistes de type ovale dans lesquelles vous devez capturer une balle et la mettre dans le but opposé. Cela oui, plus vous donnez de tours en possession, plus vous accumulerez de points dans le prochain objectif. Vos coéquipiers jouent un rôle clé dans la protection du porteur du ballon.

Roller Champions, un long chemin vers le marché

Le titre était l’un des derniers noms de l’E3 2019 à rester à l’écart du marché. Lors de la présentation de l’entreprise de gala, Roller Champions s’est imposé comme l’une des nouvelles propositions pour la saison d’automne et d’hiver. Cependant, les retards et l’arrivée subséquente de la pandémie lui ont fait manquer plus d’un rendez-vous.

En fait, chez Netcost, nous avons eu plusieurs occasions de le tester. Les dernières dates de février 2021 ; Plus de 12 mois nous séparent d’une bêta fermée qui semblait être le prélude à son lancement définitif. Lors des impressions on s’est dit qu’on voulait continuer à jouer pour voir « à quel point la formule se donne ». « Cet apéritif ne suffit pas pour pouvoir s’aventurer à rendre un verdict, mais il suffit de vouloir continuer à fouiller. La clé, dans ce cas, est la sensation de fraîcheur aux commandes. Vous pouvez lire le texte complet ici.

Enfin, l’arrêt est proche : Roller Champions lance la compétition à partir du 25 mai en format free to play, c’est-à-dire un jeu gratuit avec des microtransactions optionnelles à l’intérieur.

