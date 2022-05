Resident Evil revient à Dead by Daylight, avec Ada Wong et Wesker ?

À l’été 2021, à l’occasion des 25 ans de Resident Evil, Capcom et Behavior Interactive ont réalisé un célèbre crossover entre deux sagas qui semblent faites l’une pour l’autre. C’est ainsi qu’est né Dead by Daylight x Resident Evil, l’un des meilleurs DLC pour le célèbre multijoueur asymétrique de Behavior, dans lequel quatre joueurs collaborent pour en combattre un autre qui agit comme un tueur en série. Son succès a été tel qu’il semble que ce 2022 nous aurons une nouvelle collaboration.

Si ce premier crossover incluait Leon S. Kennedy, Jill Valentine et Tyrant (Nemesis) dans le jeu, en plus d’une carte de Raccoon City, celui-ci semble signifier l’accession d’Albert Wesker et Ada Wong. Ce n’est rien d’officiel, attention, les deux personnages n’ont pas encore été confirmés, mais ce sont ceux qui me sont venus le plus vite à l’esprit après avoir vu le nom de ce nouveau DLC : Dead by Daylight x Resident Evil : Project W.

Evil Dead : The Game, le rival de Dead by Daylight ?

La date d’annonce n’est pas un hasard. Cela vient quelques jours seulement après la mise en vente d’Evil Dead: The Game, une proposition avec les mêmes mécanismes, mais se déroulant dans l’univers Infernal Possession. Quatre joueurs en survivants, un cinquième dans le skin du diable et voyons d’abord ce qui se passera : que le premier retrouve les pages du Necronomicon ou que le second, armé jusqu’aux dents, règle ses comptes avec Ash Williams et compagnie avant cela.

Dans la vidéo suivante, nous avons passé en revue les avantages, les doutes et les défis auxquels les deux sagas sont confrontées pour remporter la couronne des modes multijoueurs asymétriques. Que va nous apporter cette rivalité ?