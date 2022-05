Rick et Morty auront leur propre anime de Takashi Sano (Tower of God)

Nous ne l’avions pas vu venir et Rick et Morty nous avaient habitués aux surprises. Adult Swim a commandé un anime de la série à Takashi Sano, le réalisateur de Tower of God. Ce sera un spin-off de 10 épisodes qui bénéficiera d’une indépendance et d’une liberté de création totales.

« Je suis honoré d’avoir été considéré pour raconter une nouvelle histoire de cette incroyable famille », a déclaré Sano lui-même. « J’espère que vous apprécierez l’aventure. Les expériences de Rick avec le multivers vont à nouveau tester le lien familial, mais je suis sûr que tout le monde sera à la hauteur de l’occasion. »

Cette décision intervient après le succès de Rick and Morty vs Genocider (2020) et Summer meet God (Rick meet Evil) (2021), deux courts métrages sur l’univers de Justin Roiland déjà signés par Takashi Sano. Adult Swim les a commandés à l’auteur en tant qu’épisode spécial et entre les deux, ils ont déjà accumulé plus de 10 millions de vues sur les plateformes de l’entreprise.

Quand sort la saison 6 de Rick et Morty ?

Cet anime se déroulera en dehors de la série principale, dont la sixième saison devrait arriver avant la fin de 2022. Adult Swim n’a pas encore donné de date de sortie précise, mais insiste sur 2022 dans ses déclarations et l’année dernière il a déjà sorti la cinquième en été. La série a été renouvelée avec TNT en 2018 pour un minimum de 7 saisons et 70 épisodes, alors venez tôt ou tard, on a encore des rots pendant un moment.

