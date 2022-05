Spirittea, la fusion entre Stardew Valley et Spirited Away

Tout commence de manière conventionnelle, le voyage d’actualité d’un écrivain de la ville à la campagne à la recherche de tranquillité et d’inspiration pour un roman à venir. Mais le voyage se complique lorsque notre protagoniste boit du thé servi dans une tasse millénaire qui lui donne le pouvoir de voir et d’interagir avec les esprits. Accompagné de Wonyan, un esprit félin qui lui sert de guide, il doit reprendre les commandes d’un ancien bain public et le conditionner afin de servir ses hôtes extravagants, en mal de détente, de nourriture et de repos.

Stardew Valley dans Le Voyage de Chihiro

C’est l’argument principal de Spirittea, un jeu qui mélange des éléments de Stardew Valley avec une inspiration évidente dans l’approche de Spirited Away. À l’aide d’éléments de simulation de vie et de gestion, nous devons à la fois nous assurer que le bain public remplit sa fonction de manière satisfaisante et répondre à nos vies et à nos besoins personnels. Nous aurons la liberté de vivre notre quotidien tout en rencontrant d’autres personnages, tant terrestres que spirituels, que nous pourrons aider de différentes manières et leur offrir une variété de services. Nous pourrons également réaliser une multitude d’activités et adopter des passe-temps tels que la cuisine, la pêche, la collecte d’insectes ou la cuisine, entre autres, alimentés par divers mini-jeux qui détermineront nos bonnes performances dans les différentes entreprises.

Au fur et à mesure que nous parviendrons à améliorer nos installations, nous serons en mesure de servir une plus grande variété de spiritueux, chacun avec ses propres goûts et besoins. Cela inclut les grands seigneurs, les souverains de l’autre monde qui réclameront toute notre attention et toute notre place si nous parvenons à leur faire l’honneur de nous rendre visite.

Édité par No More Robots (Hypnospace, Not Tonight) et créé par le studio indépendant Cheesemaster Games, le jeu a été décrit comme « massif », avec un développement s’étalant sur plusieurs années (dessinant ainsi une autre similitude avec Stardew Valley d’Eric Barone). . Son lancement est initialement prévu pour l’été de cette année, sur PC et consoles non précisées.