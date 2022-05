GreedFall 2 est une réalité : premiers détails, plateformes et date de sortie estimée

Les fans du genre RPG ont de la chance : il y aura GreedFall 2. Cela a été annoncé par NACON et Spiders, les responsables du premier opus, qui prévoient que cette suite s’appellera Greedfall 2 : The Dying World et arrivera sur PC et consoles en 2024. Avec lui, ils tenteront de surpasser le succès de l’original, avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus et une analyse dans cette maison dans laquelle nous l’avons défini comme « un titre aux bonnes idées, à la valeur et à l’ambition infinies ».

Nacon a annoncé Greedfall 2: The Dying World « un RPG qui se concentre sur l’histoire et le choix du joueur mais inclut également un nouveau gameplay sous la forme de combats plus tactiques et revisite l’univers unique créé par son prédécesseur. » https://t.co/LsPt9WJ6IB pic.twitter.com/hdhrWYDhU0 – Nibel (@Nibellion) 18 mai 2022

GreedFall 2 : premiers détails de l’histoire

L’histoire de cette suite commencera trois ans après ce qui s’est passé dans le jeu original. Cette fois, nous ne traiterons pas De Sardet, le protagoniste de celui-là, mais nous jouerons un nouveau personnage. Nous serons un natif de l’île de Teer Fradee qui a été réduit en esclavage et expulsé de sa terre. Entraîné sur le vieux continent de Gacane, ce héros mystérieux va affronter le pire d’un monde ravagé par la guerre et en proie à Malichor. Nous devrons faire preuve de diplomatie, de ruse et de combativité pour surmonter toutes sortes d’intrigues politiques, retrouver la liberté et être à nouveau maîtres de notre propre destin. Non seulement notre avenir dépendra de nos actions, mais aussi l’avenir de tout le continent.

« Nous sommes très heureux d’annoncer GreedFall 2. De nombreux fans nous ont demandé cette suite et nous espérons leur offrir à tous un jeu qu’ils adorent. Nous espérons également attirer l’attention de nouveaux joueurs et de tous les amoureux du genre RPG, de belles histoires et de la fantaisie », a déclaré Alain Falc, directeur général de NACON.

« Nous travaillons toujours sur Steelrising, mais notre amour pour l’univers GreedFall ne s’est jamais estompé et nous avons hâte d’y retourner », a déclaré Jehanne Rousseau, la fondatrice et directrice de Spiders, le studio à l’origine du jeu. « Dans ce nouveau chapitre, les joueurs exploreront le vieux continent avec des environnements encore plus vastes et diversifiés. Nous rencontrerons de nouveaux compagnons, de nouvelles factions et de nouvelles aventures inoubliables. »

