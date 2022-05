Êtes-vous prêt pour les graphismes du futur ? Essayez cette démo gratuite d’Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 continue de démontrer son potentiel technique. La nouvelle version du moteur graphique d’Epic Games s’est musclée avec Matrix Awakens, mais certains utilisateurs permettent à la communauté de continuer à s’y plonger. Nous faisons référence à EzBench Benchmark, une démo gratuite disponible sur Steam qui mettra votre ordinateur à l’épreuve.

Extheory AS, le développeur à l’origine de cette application, précise que cet outil permet de tester « les graphismes de nouvelle génération » dans les moindres détails. Sa recette se compose de textures atteignant une résolution de 8K, d’assets de qualité cinématographique et de ray tracing. Tout cela s’exécutant sur votre ordinateur en temps réel, sans tricherie ni carton.

« La version actuelle comprend une scène stylisée d’une île fantastique », révèle-t-il dans sa description officielle. « À l’avenir, nous prévoyons d’ajouter des scènes photoréalistes qui montrent les véritables capacités graphiques du moteur graphique. » Son créateur précise que le benchmark est désormais « plus un stress test qu’une démonstration du moteur graphique ». « Cela fera transpirer votre RTX 3090 », conclut-il.

De quelles exigences avez-vous besoin pour l’exécuter sur votre PC ?

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel 7ème génération ou équivalent

Mémoire : 16 Go de RAM

GPU : GTX 1080 (ou équivalent AMD)

DirectX : version 12

Stockage : 25 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : 8 Go VRAM recommandé

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 11

Processeur : Intel 10ème génération ou équivalent

Mémoire : 32 Go de RAM

GPU : série GTX 3000 (ou équivalent AMD)

DirectX : version 12

Stockage : 25 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : 8 Go VRAM recommandé

Dans les exigences, ils expliquent qu’EzBench Benchmark peut fonctionner avec des spécifications inférieures, mais ne vous attendez pas à une « fréquence d’images stable et fluide », même en respectant les minimums. « Ce logiciel teste les limites de votre GPU, de votre mémoire et de votre CPU. En particulier, notre « mode extrême » entraînera un stress maximal et des températures élevées sur la plupart des puces. »

Références : PC Gamer | Vapeur