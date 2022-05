Pokémon HOME 2.0.0, désormais disponible ; toutes les nouveautés et récompenses

Pokémon HOME publie sa version tant attendue 2.0.0, désormais disponible à la fois dans l’application pour les appareils mobiles iOS et Android et sur Nintendo Switch. Parmi les nouveautés, la compatibilité avec Pokémon Legends se démarque : Arceus, Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Brilliant Pearl entre eux et le reste des livraisons prises en charge.

Quelles récompenses la version 2.0.0 de Pokémon Home inclut-elle ?

Si vous avez une copie des titres mentionnés, vous pourrez recevoir des Pokémon avec des statuts spéciaux. Si vous en transférez un de Pokémon Legends : Arceus vers la version Nintendo Switch de Pokémon HOME, vous pourrez recevoir Rowlet, Cyndaquil et Oshawott au maximum Effort. Vous le trouverez en forme. Comme cadeau mystère dans la version mobile de Pokémon HOME. Dans le cas de Brilliant Diamond et Glistening Pearl, vous pourrez obtenir Turtwig, Chimchar et Tipplup avec des capacités cachées en faisant le même processus.

Quelles autres nouveautés la version 2.0.0 de Pokémon Home présente-t-elle ?

Compte tenu de la situation de l’intrigue dans laquelle se trouve Pokémon Legends: Arceus, la société présente les Strange Balls, une sorte de Pokéball spécial qui présentera le Pokémon que vous transférez dans le jeu à partir d’autres livraisons modernes.

Premiers détails sur les Pokémon transférés de Pokémon Legends Arceus vers Pokémon HOME : ➡️ Shaymin Sky Form conserve sa forme

➡️ Arceus et Origin Forms retrouvent leur forme habituelle

➡️ Pokémon of Legends Pokémon Arceus ne montre pas de capacité ou de mouvements si vous vous connectez depuis SWSH pic.twitter.com/8ju0ypOT3s — PokéXperto (@pokexperto) 18 mai 2022

L’application étend le Pokédex avec les différentes versions des jeux pris en charge, c’est-à-dire que vous ne verrez plus seulement le jeu national, mais aussi le Pokédex de Sinnoh (Bright Diamond et Gleaming Pearl) et Galar (Sword and Shield), entre autres . Bien entendu, ces Pokédex n’enregistreront que les Pokémon qui auront été capturés dans leurs jeux respectifs.

La version 2.0.0 inclut de nouveaux succès et autocollants inspirés des Pokémon pris en charge avec cette mise à jour. Vous devez garder à l’esprit que le fichier de sauvegarde que vous utilisez doit être à jour avec la dernière mise à jour logicielle qu’il a reçue.

Pokémon HOME est une application gratuite qui permet de transférer des Pokémon depuis les principaux titres du moment et de recevoir des cadeaux à utiliser dans ceux-ci. De plus, il présente un plan d’abonnement prépayé qui vous permet d’étendre ses fonctionnalités. Nous vous donnons les détails ici.

Références : communiqué de presse (Canela PR) | PokéXpert