Final Fantasy VII dévoilera des nouvelles en juin, que sait-on de Remake Part 2 ?

C’est lors d’un streaming de Final Fantasy VII : The First Soldier, la bataille royale pour appareils mobiles iOS et Android, que le réalisateur Tetsuya Nomura a révélé que juin était le mois choisi pour révéler des nouvelles sur les projets de cette compilation. Ce qui n’a pas été clarifié, c’est s’il y aura une mise à jour des informations relatives à Final Fantasy VII Remake Part 2, bien que la société ait déjà confirmé qu’elle partagerait plus de détails à ce sujet tout au long du 35e anniversaire de la saga.

La vérité est que Square Enix a gardé secrètes presque toutes les informations concernant Final Fantasy VII Remake Part 2, un titre qui poursuivra l’histoire de l’épisode sorti en 2020 et qui s’étendra au-delà des frontières de Midgar. De plus, Tetsuya Nomura laissera de côté son travail de directeur créatif pour occuper un poste de superviseur de tous les projets Final Fantasy VII. Naoki Hamaguchi, qui a co-dirigé la première partie, reprendra les responsabilités de Nomura dans ce jeu.

Différent du jeu original

Nous ne savons même pas quel sera le titre final, mais le studio a apporté des modifications au jeu original. Motomu Toriyama, réalisateur de Final Fantasy XIII et co-réalisateur de ce remake, a déclaré il y a quelque temps qu’il était sûr que « certaines parties du remake différeront considérablement de l’original ». Sans surprise, il s’agit d’une réinvention de l’histoire classique.

Quittant les constrictions de la ville de Midgar, le deuxième chapitre s’ouvrira sur un monde aux décors plus vastes. Il est vrai que Hamaguchi n’a à aucun moment évoqué le terme « monde ouvert », bien qu’il ait souligné que Cloud et compagnie exploreront une carte qui s’articulera autour d’un gameplay qui tirera parti de « l’immensité du monde », contrairement à ce qu’ils ont fait « dans le jeu original ».

Final Fantasy VII fête ses 25 ans depuis son lancement au Japon, tandis que la saga fête ses 35 ans en 2022. En plus de Remake Part 1 et The First Soldier, Square Enix travaille sur Final Fantasy VII : Ever Crisis, une version remaniée. du classique pour mobile. Si rien ne change, Final Fantasy VII Remake Part 2 sera annoncé cette année. Qui sait, peut-être en juin.

Final Fantasy VII Remake a été mis en vente en avril 2020 exclusivement pour PS4. La version améliorée connue sous le nom d’Intergrade et le DLC Yuffie sont sortis un an plus tard, également sur PC après coup (exclusivité Epic Games Store).

