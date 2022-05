eFootball montre un scan 3D de joueurs du Barça comme Piqué, Ansu Fati, Pedri et plus

Le FC Barcelone a partagé une vidéo dans laquelle plusieurs footballeurs de l’équipe première ont prêté leur corps pour la numérisation en trois dimensions de leurs modèles dans eFootball 2022. Le jeu Konami a la présence du Barça grâce à la collaboration que les deux entités ont scellée dans un accord. « Les joueurs du Barça ont été scannés en 3D », publient-ils dans le tweet du compte officiel. Il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang, Pedri González, Gerard Piqué, Ansu Fati et Memphys Depay.

Grâce à cette procédure, Konami a capturé les traits du corps et du visage des joueurs, de sorte que les modèles seront implémentés dans le jeu pour offrir un regard plus proche de la réalité. Dans la vidéo, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes, vous pouvez voir comment les membres de l’équipe du Barça subissent ce processus.

Le retour de Maradona dans l’eFootball

Après avoir été éliminée de FIFA 22, la défunte star argentine est revenue à un jeu vidéo de football, mais pas au titre d’Electronic Arts. L’ancienne star du football revient dans son look à l’ancienne et le maillot du FC Barcelone à eFootball 2022. Son ajout fait partie de la série Enchanting Dribblers, un jeu de cartes célébrant les actions des joueurs qui ont réalisé « des performances exceptionnelles au cours d’une saison spécifique ». Cette version de Maradona est celle de la saison 82/83, lorsqu’il a réalisé le doublé avec le Barça. La collection comprend 150 joueurs, dont Luis Figo et Ronaldinho.

eFootball 2022 est disponible en tant que titre free-to-play (gratuit mais avec microtransactions) sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Après la mise à jour 1.0, le jeu a amélioré bon nombre des aspects les plus critiqués de son lancement : vous pouvez lire nos impressions dans cet article, où nous soulignons que Konami est de retour sur la bonne voie malgré le fait qu’il y a encore place à l’amélioration.

source | FC Barcelona