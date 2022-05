Top 5 des musées du jeu vidéo à visiter en Europe : Journée internationale des musées

Profitant du fait que ce 18 mai est la Journée internationale des musées, chez Netcost nous voulons partager avec vous cinq lieux de pèlerinage auxquels tout fan de jeux vidéo devrait se rendre au moins une fois dans sa vie. Cinq temples, cinq grands musées du jeu vidéo qui rassemblent les œuvres les plus illustres de l’histoire du médium et qui sont également très divertissants, car ils enseignent leurs leçons à travers des écrans, des bornes d’arcade et des exemples interactifs. Une alternative des plus divertissantes lorsque nous sommes sur une route à travers l’Europe et que notre guide nous laisse tomber. Les voici :

Arcade Vintage Museum (Alicante, Espagne)

L’Arcade Vintage Museum est le premier grand musée du jeu vidéo que nous ayons en Espagne. Il retrace l’histoire du médium des années 1960 à nos jours et se distingue par son incroyable exposition permanente de bornes d’arcade, flippers et consoles rétro. Plein de stands interactifs, il permet aux grands classiques qui ont marqué l’industrie et qui restent encore dans nos cœurs de jouer sur le mobilier d’origine. Il n’ouvre que les samedis et dimanches avec un billet adulte à 10 euros, un autre pour les enfants de 7 ans et un troisième gratuit pour les moins de 5 ans.

Musée Vigamus (Rome, Italie)

Situé au cœur de Rome, le musée Vigamus vous permet de découvrir les mythes et légendes nés à l’aube de l’industrie du jeu vidéo. Soutenu par certains des développeurs les plus illustres du domaine, nous trouverons à l’intérieur des jalons tels que la cabine originale de Space Invaders et les Master Disks de DOOM. Au total, il compte environ 440 pièces avec plus de 100 nids d’abeilles et 15 vidéos d’exposition qui nous captiveront pendant les 3 heures et demie environ que dure la visite. Dans ses salles, nous serons escortés par des statues de Lara Croft, Solid Snake, Big Daddy ou Connor Kenway, parmi tant d’autres, et nous trouverons plus de 40 stations de jeux interactives dans lesquelles essayer les créations d’antan, mais aussi les plus modernes . C’est le cas de l’Oculus Room, une salle spécialisée dans la réalité virtuelle. Il ouvre tous les jours (sauf le lundi) et a un prix de 8 euros.

Pixel Museum (Bruxelles, Belgique)

Inauguré à Bruxelles fin 2020 et situé dans le bâtiment historique des douanes de Tour & Taxis, le Pixel Museum compte plus de 2 000 pièces (dont consoles, jeux et accessoires), la plupart interactives et beaucoup exclusives, puisqu’elles ne sont jamais arrivées être commercialisé en Europe. Comme le précédent, il couvre le passé, le présent et l’avenir du médium, des années 70 à la réalité virtuelle. L’entrée coûte 12 euros, mais vous devez réserver la date et l’heure d’entrée à l’avance via son site Web.

Computerspielemuseum (Berlin, Allemagne)

Les machines Pong et PainStation (comme la première, mais avec un choc électrique si nous marquons un but), le premier ordinateur créé spécifiquement pour faire tourner des jeux vidéo (Nimrod), ou les jeux d’arcade originaux de Donkey Kong, Asteroids et Space Invaders sont quelques-uns des les joyaux de ce musée, avec plus de 300 objets et une visite de deux heures. Il se distingue par la variété d’expériences et de créations fatales qu’il rassemble, avec des machines et des plates-formes dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant et qui fonctionnent avec des idées aussi étranges que l’utilisation de tout notre corps comme contrôleur. Ouvert tous les jours et les billets coûtent 9 euros.

Musée national du jeu vidéo (Sheffield, Royaume-Uni)

Nous nous sommes retrouvés avec le National Videogame Museum au Royaume-Uni, axé principalement sur les grands noms : Sonic, Mario et Donkey Kong… et cetera. Parmi ces derniers, par exemple, les 14 versions du jeu sont disponibles sur 14 écrans en parallèle. Une partie de leur exposition soutient les petits développeurs locaux, qui sont autorisés à présenter leurs jeux et à recueillir les commentaires du public. Il coûte 13 euros et bien qu’il ouvre tous les jours, pendant la semaine, il le fait pendant des heures réduites, alors limitez votre visite aux week-ends ou vérifiez attentivement quand ses portes s’ouvrent.