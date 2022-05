Vous ne trouverez pas de meilleur jeu pour un euro et demi (ni un clickbait plus sain)

Est-ce une excuse pour le clickbait ? Il peut. Le referions-nous ? Une et mille fois plus. Nous ne laissons pas tomber nos bagues pour avoir imploré votre attention si c’est pour l’amour de XIII. Exactement, à partir du XIII. Treize. 13 TREIZE. Gravez son nom dans votre mémoire si vous ne le connaissez pas déjà (ou brossez la poussière et les toiles d’araignée si vous le connaissez). Ce chef-d’œuvre d’Ubisoft (injustement oublié) est en vente sur Steam et peut être obtenu pour un euro et demi via le lien suivant :

Sorti en 2003 sur PlayStation 2, PC, GameCube et la Xbox d’origine, XIII adapte la célèbre série de bandes dessinées du même nom. Basé sur The Bourne Identity, le roman qui a également inspiré les films de Matt Damon, les bandes dessinées racontent l’histoire captivante d’un homme amnésique qui a été accusé d’avoir assassiné le président des États-Unis. Pris dans un complot à grande échelle impliquant la CIA, le FBI et une dangereuse organisation d’assassins professionnels, XIII est obligé de fuir pour rester en vie pendant qu’il enquête sur qui il est, découvre un mystère de l’ordre mondial et efface son nom.

La version XIII d’Ubisoft est un merveilleux jeu de tir à la première personne qui s’est démarqué à son époque par ses graphismes, l’un des exemples les meilleurs et les plus originaux de cel shading que nous ayons apprécié dans l’industrie. Mais la chose est allée bien au-delà du visuel. Son jeu de tir était un délice avec des dizaines d’armes, un système furtif en avance sur son temps et des situations au rythme effréné. Braquer une banque? S’évader des bureaux du FBI ? Résister à des hordes et des hordes d’ennemis dans une cabane au milieu de la montagne ? Rejoindre une secte ? Et tout cela assaisonné d’un multijoueur hilarant dans lequel il y avait des modes où nous avons même chassé la mort (un crâne encapuchonné) pour le traquer.

Le remake raté de XIII

Devenu un jeu culte au fil du temps, XIII a fait l’objet d’un remake en 2020 qui nous a fait promettre de très heureux. Nous n’étions pas quelques-uns à penser, après son annonce, que ce serait le prélude à la résurrection de la saga, dont la fin ouverte laissait de nombreux points en suspens et avait des bandes dessinées à poursuivre. Cependant, le travail de Microids et Playmagic n’était pas à la hauteur. Avec un lancement houleux bourré de bugs, de problèmes à la fois techniques et de gameplay, et une section artistique diluée, le remake de XIII a fini par enterrer le personnage.