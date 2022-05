Playstation Supply Llama à Fortnite : Défis Et Récompenses

Paladone Playstation Lumières Icones à 3 Modes - Réagit à la Musique, Lumière pour Pièce de Jeu

Éclairez la nuit: illuminez votre chambre avec les symboles et les icônes du système de jeu PlayStation extrêmement populaire et amusant. La lumière de l'icône PlayStation illumine l'obscurité avec une douce lueur colorée. Parfait pour entamer un conversation: Lors de votre prochaine fête ou soirée de jeu chez vous, attirer l'attention de tout le monde sur votre lumière emblématique et élégante représentant les icônes PlayStation. Reconnaissable instantanément, tout le monde en voudra une ! Modes: cette lumière possède 3 modes d'éclairage différents ainsi qu'un éclairage standard et une mise en phase des couleurs à effet spécial. Elle réagit à la musique, vous pouvez donc augmenter le son. Utilisez cette décoration originale pour une pièce à thème. Cadeau parfait: cette icône lumineuse PlayStation reconnaissable instantanément est un excellent cadeau pour les geeks et les fans du système de jeu populaire. Parfait comme cadeau de noël ou cadeau d'anniversaire. Spécifications: lumière alimentée par USB ou par batterie, env. 30 cm (12?) De large x 10 cm (4?) De haut. (Câble USB inclus, 3 piles AAA non incluses). produit sous licence officielle.