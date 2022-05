Star Wars : Lucasfilm dit « non » au remplacement des acteurs d’origine après l’échec de Solo

La productrice de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a assuré dans une récente interview qu’ils ne refondraient ni ne remplaceraient les acteurs et actrices originaux par de nouveaux, faisant référence à la jeune version de Solo présentée dans le film Han Solo : A Star Wars Story. C’est ainsi que le média Vanity Fair le recueille à travers un long article consacré au passé, au présent et au futur de Star Wars au cinéma et à la télévision, avec un accent particulier sur les prochaines productions de la saga.

« Non » aux refontes de personnages classiques

Et c’est à l’occasion de la prochaine première de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ que seront présentés les acteurs originaux pour leurs rôles après la trilogie prequel, c’est-à-dire Ewan McGregor et Hayden Christensen dans leurs rôles d’Obi-Wan et Anakin / Dark Vador, respectivement, la productrice de Star Wars, Kathleen Kennedy, s’est confiée sur la refonte controversée de Han Solo pour son film original, une production qui s’est soldée par un échec commercial et qui a ruiné le futur spin-off cinématographique de la saga.

« Il devrait y avoir des moments en cours de route où vous apprenez des choses. Maintenant, il semble parfaitement clair que nous ne pouvons pas faire cela », a déclaré Kathleen Kennedy. Bien sûr, le producteur ne précise pas si cette nouvelle politique touche de la même manière les personnages principaux et secondaires, puisque dans la prochaine série de Lando Calrisian, la version jeune du personnage continuera d’être incarnée par Donald Glover, tout comme il l’a fait dans le film. . de Han Solo, au lieu de l’aîné Billy Dee Williams, que nous avons vu dans l’épisode IX.

Rappelons-nous que dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett, nous avons pu profiter de la jeune version de Luke Skywalker grâce à l’utilisation de CGI, avec un Mark Hamill rajeuni qui semblait être tiré directement de la trilogie classique Star Wars . Ceci est le chemin?

source | Salon de la vanité