Star Wars : Ahsoka sortira en 2023 et racontera "une histoire continue"

Le deuxième spin-off de The Mandalorian vient de démarrer la production. Star Wars : Ahsoka, mettant en scène l’un des personnages les plus appréciés des fans de la saga, a officiellement confirmé sa sortie en 2023, toujours sans date plus précise. L’information a été publiée par Vanity Fair, qui dans son histoire couvre plusieurs des projets se déroulant dans la galaxie très, très loin.

On sait peu de choses sur l’intrigue de la série, qui a été évoquée à la fois dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett. Ahsoka Tano (Rosario Dawson) traque le Grand Amiral Thrawn, un méchant qui n’apparaît pas dans les films mais qui est bien connu des fans de Star Wars. Il a fait ses débuts dans l’univers étendu et a été ramené au canon actuel dans la série animée Star Wars : Rebels, également par Dave Filoni. Concernant le récit, le créatif a avancé que « Ahsoka est une histoire continue ».

Pourquoi suivre cette structure narrative ?

Selon Filoni, le personnage poursuit un but, l’intrigue ne se construira donc pas à travers de « petites aventures individuelles ». Et il a ajouté ce qui suit : « C’est ce que je veux que le personnage fasse et ce que je pense que les fans voudront maintenant. Ils ont une telle relation avec elle que j’ai récemment commencé à comprendre que tous ces enfants qui ont vu Clone Wars sont maintenant beaucoup plus âgés et excités par toutes les choses avec lesquelles ils ont grandi, comme il se doit.

Ahsoka Tano était le Padawan d’Anakin Skywalker, un Jedi Togruta qui a quitté l’Ordre après avoir été faussement accusé de meurtre. Il a survécu à l’Ordre 66 et a découvert plus tard le sort de son maître, maintenant Vader. Aux côtés du grand amiral Thrawn et de Tarkin, ces méchants ont été le bras droit de l’empereur Palpatine. Beaucoup de ces histoires sont explorées dans la série animée Star Wars : Rebels, un incontournable pour visionner Star Wars : Ahsoka.

source | Salon de la vanité