Ils recréent Cyberpunk 2077 dans Unreal Engine 5 et ça a l’air si impressionnant

Night City brille de ses néons dans cette recréation de Cyberpunk 2077 dans Unreal Engine 5. ENFANT TERRIBLE a compilé une série de recréations du travail de CD Projekt RED en utilisant cette nouvelle technologie sur YouTube. Comme on peut le voir dans la vidéo, les résultats sont spectaculaires, fruit du travail de plusieurs passionnés du travail de l’entreprise polonaise. La dystopie est plus réaliste que jamais.

Cyberpunk 2077 utilise le moteur graphique de CD Projekt RED, il n’y a donc aucune chance que le jeu fonctionne sous cette technologie dans la réalité. Quoi qu’il en soit, qui sait ce qui se passera avec les prochains versements.

Le nouveau The Witcher utilisera Unreal Engine 5

Contrairement au reste des jeux vidéo développés par CD Projekt RED, dont The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077, le studio polonais n’utilisera pas son propre moteur graphique pour développer le nouveau jeu de la saga Witcher. La société a annoncé qu’elle mettrait de côté Red Engine 4 et qu’elle utiliserait Unreal Engine 5. Cet accord avec Epic Games ne signifiera aucun type d’exclusivité sur la plateforme des créateurs de Fortnite, comme ils l’ont précisé peu après avoir révélé cette décision. .

CD Projekt RED a expliqué avoir besoin d’un environnement « vraiment stable » pour développer le prochain The Witcher. « Cela ouvre un nouveau chapitre pour nous où nous voulons vraiment voir comment notre expérience dans la création de jeux en monde ouvert est combinée à toute la puissance d’ingénierie d’Epic », ont-ils déclaré.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Après avoir publié la version nouvelle génération, CD Projekt RED travaille sur des extensions payantes, ainsi que sur la version native nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt, retardée au-delà du deuxième trimestre. De plus, il y aura bientôt des nouvelles sur Cyberpunk : Edgerunners, l’anime Netflix.

source | ENFANT TERRIBLE (YouTube)