Remake de Silent Hill 2 ? L’équipe Bloober dit qu’elle ne peut pas "ne rien confirmer"

La fuite de plusieurs images d’un prétendu projet lié à Silent Hill a une nouvelle fois alimenté les rumeurs concernant de nouveaux jeux vidéo dans la saga. Certaines sources comptent jusqu’à trois titres en cours, parmi lesquels se trouve, toujours selon les ragots, un remake du second volet. Bloober Team, les créateurs de The Medium, Layers of Fear et Blair Witch, ont conclu un accord avec Konami, mais n’ont pas encore révélé sur quoi ils travaillent. Compte tenu des rumeurs concernant Silent Hill 2 Remake, IGN a interrogé Piotr Babieno, PDG du studio, sur cette possibilité. La réponse? Ils ne confirment ni n’infirment.

« Nous ne pouvons pas commenter ce que nous faisons parce que nous apprécions notre relation avec nos partenaires, bien sûr. Donc on ne peut rien dire. Nous vous annoncerons de futurs projets dès que possible. Ensuite, vous en saurez beaucoup plus officiellement », a déclaré Babieno.

Jeux avec l’identité de Bloober Team

Concernant son prochain projet, le réalisateur a souligné l’importance d’introduire les propres caractéristiques du studio même dans les adresses IP qui ne sont pas les siennes. « Je dirais qu’il est difficile de travailler avec quelqu’un [que es propietario de la propiedad intelectual], mais nous sommes toujours en conversation avec ces concédants. Selon Babieno, ils ont l’idée qu’ils veulent développer des jeux sous licence, mais racontent l’histoire à leur manière. « Si nous n’avons pas le droit de raconter notre histoire, si nous n’avons pas de liberté créative, cela n’a aucun sens, car Bloober Team ne pourra pas faire un grand jeu. »

Le PDG de l’entreprise a utilisé la métaphore suivante pour renforcer ses arguments : « Si vous êtes en prison, vous ne pourrez pas voler. C’est pourquoi nous essayons de créer des titres avec lesquels nous sommes d’accord, ce sera un jeu Bloober Team, pas celui de quelqu’un d’autre. Même le projet dont nous ne pouvons pas parler sera toujours un titre de la Bloober Team. »

Chez Netcost, nous publions les images divulguées du possible nouveau Silent Hill. Nous partageons également un article d’opinion sur Bloober Team et son avenir dans la saga d’horreur de Konami.

source | IGN