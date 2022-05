PS5: ce sont les nouvelles couleurs de boîtier et DualSense qui arrivent en juin

Sony Interactive Entertainment a présenté sa nouvelle gamme de coques PS5 qui seront disponibles en juin prochain, à partir du 17. Il s’agit de trois nouveaux modèles aux couleurs dites Galactic Purple, Nova Pink et Starlight Blue. Cela a été annoncé par la société japonaise, confirmant également que ces couleurs peuvent être combinées avec les commandes DualSense du même ton.

Nouveaux étuis colorés pour PlayStation 5

« Ces trois couleurs seront ajoutées aux modèles Cosmic Red et Midnight Black, disponibles à partir de février dans les magasins réguliers, avec lesquels les joueurs pourront personnaliser l’extérieur de la console pour l’assortir aux manettes sans fil DualSense dans les mêmes tons », partagent-ils. de Playstation.

De plus, les nouvelles couvertures colorées appartenant à la collection Galaxy auront des versions pour les deux modèles PS5 existants, à savoir l’édition avec lecteur de disque et l’édition numérique de la PlayStation 5. « Les couvertures et les commandes appartiennent à la collection Galaxy, inspiré des couleurs des nébuleuses et du ciel nocturne, qui comprend également le casque PS5 Pulse 3D Midnight Black.

Récemment, PlayStation a confirmé les jeux vidéo qui feront partie du nouveau PS Plus, avec des titres tels que Demon’s Souls Remake, Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed Valhalla et bien d’autres. De plus, l’arrivée de la collection Ubisoft+ Classics sur le nouveau PS Plus se confirme, avec une sélection des meilleurs jeux de la firme française et de ses grandes sagas.

Rappelons que les trois nouveaux niveaux PlayStation sont :

PS Plus Essential (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an)

PS Plus Extra (13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an)

PS Plus Premium / Deluxe (16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an)

source | Playstation