Echo, le spin off de Hawkeye pour Disney+, montre sa première image

Il y a quelques jours, la nouvelle a éclaté que le tournage de la série Echo avait déjà commencé et maintenant la première image qui le confirme nous vient. Un cliché qui montre Alaqua Cox dans le skin de Maya López, la nouvelle et inattendue star de l’usine Marvel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le personnage, nous vous recommandons de rattraper le plus vite possible la série Hawkeye. Après tout, Echo en sera un spin-off et sa prémisse fait partie de son dernier cliffhanger.

En tout cas, sans trop spoiler, disons qu’au sein de l’univers Marvel, Echo a toujours été la fille adoptive du Kingpin et donc une secondaire régulière dans les histoires de Daredevil. Sachant cela, vous pouvez imaginer les questions qui flottent autour de la production. L’emblématique Kingpin de Vincent D’Onofrio, le méchant de la série Netflix, y réapparaîtra-t-il ? Sera-t-il un tremplin pour la résurgence sur Disney+ de la série Marvel annulée ? Après tout, ceux-ci ont déjà une date d’apparition sur la plateforme et les fans ont demandé et réalisé toutes sortes d’initiatives pour le retour de leurs personnages injustement annulés.

Il va falloir s’habituer à vivre avec cette incertitude car Echo est prévue pour 2023 et a bien d’autres partenaires dans la lutte contre la criminalité devant elle. Attention au calendrier des séries Marvel pour Disney+ :

Prochaines séries Marvel pour Disney+