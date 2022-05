F1 22 rejette le mode histoire ; son directeur prévoit que "reviendra dans le futur”

F1 22 ne suivra pas les traces de Braking Point, le mode histoire principal du contenu de l’opus précédent. Lee Mather, réalisateur de la saga, explique que sa disparition de l’affiche cette saison est due aux cycles internes du studio, et qu' »il reviendra dans le futur ».

Les déclarations apparaissent dans le cadre d’une interview accordée au portail GamingBolt, dans laquelle Mather indique son intérêt à poursuivre cette ligne de contenu. «Nous avons connu un grand succès avec notre mode histoire F1 2021, Braking Point, de la part des nouveaux joueurs et des vétérans, et nous nous engageons sur cet élément. Cependant, cela ne fait pas partie de nos plans immédiats en raison des cycles de développement semestriels que nous avons dans nos studios internes », commente le réalisateur. « Mais soyez sûr que ça reviendra dans le futur », conclut-il.

Jeu croisé en F1 22 ? arrivera après le lancement

Certaines fonctionnalités de F1 22 manqueront ses débuts le 1er juillet. Le plus notable est l’intégration complète du cross-play entre tous les systèmes, à la fois dans le mode carrière à deux joueurs et dans les jeux sociaux. Mather assure dans le même média qu’elle est due à « une circonstance » indépendante de « sa volonté » et qu’elle arrivera « dès que possible ». Bien entendu, le cross-play entre générations d’une même famille de consoles sera présent le « day one ».

D’autre part, la même création assure que la version PS5 et Xbox Series X pointera vers une résolution 4K à 60 images par seconde ; sa performance dans le reste des systèmes n’a pas transpiré pour le moment. Rappelons que sur PC il sera entièrement compatible avec les principaux appareils de réalité virtuelle du moment.

Parallèlement à l’édition standard, la soi-disant « Champions Edition » sera commercialisée, qui comprend parmi son contenu un accès anticipé de 3 jours. Ceux qui le réservent pourront commencer à jouer à partir du 28 juin. Connaître les détails ici.

