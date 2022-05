Star Wars : Andor arrive sur Disney+ plus tôt que prévu

Initialement prévu pour le quatrième trimestre 2022 (c’est-à-dire les mois d’octobre, novembre et décembre), Luscasfilm a confirmé dans le magazine Vanity Fair que Star Wars : Andor débarquera enfin sur Disney+ cet été. La publication prévoit également que la date exacte de sa première pourrait être annoncée dans quelques jours, puisque la célèbre Star Wars Celebration aura lieu du 26 au 29 mai, un événement au cours duquel Andor fera ses débuts dans la société.

Star Wars: Andor (en fait juste appelé Andor) fonctionnera comme une intrigue préquelle à Rogue One, le film qui raconte comment les forces rebelles ont repris les plans de l’étoile de la mort. On y retrouvera Diego Luna dans le skin de Cassian Andor, dont l’histoire continue d’être « l’histoire de chaque émigrant, du sentiment de devoir quitter sa maison et sa terre d’origine ».

Star Wars : Andor, premiers détails

Le showrunner de la série sera Tony Gilroy (scénariste du film) il a ainsi fait référence au personnage : « Il a donné sa vie pour la galaxie et il l’a fait consciemment, sobrement et sans espoir d’aucune reconnaissance. Qui fait ça ? Cette première saison, ça va être à propos de ça, à propos de lui comme un vrai révolutionnaire, un peu un cynique perdu et désordonné. »

Andor commencera par la destruction de la ville natale de Cassian et le suivra tout au long de son adolescence, lorsqu’il découvrira qu’il ne peut pas fuir pour le reste de sa journée. Ce sera sa maison d’adoption qui assumera les fonctions de base d’opérations durant ces premiers chapitres et le lieu d’où il se retournera contre l’Empire pour entraver et contrecarrer leurs plans.

Le magazine prévient également que, bien qu’elle s’appelle Andor, la série donnera également un rôle principal à Mon Mothma, qui sera interprétée par Geneviève O’Reilly et jouera en parallèle un rôle tout aussi important dans cette intrigue dickensienne.

source | Salon de la vanité