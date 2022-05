Minecraft supprime les lucioles de sa prochaine mise à jour 1.19

LEGO 21154 Minecraft Le Pont de Blaze Ensemble de Construction avec Figurine d'Alex et de Squelette Wither, éléments Lava et Blaze Mob, Jouets pour Enfants

Inclut une figurine d'Alex, un Wither squelette et 2 Blazes avec des bâtons de Blaze rotatifs. Le modèle comprend un décor du Nether Minecraft à construire, avec un pont ainsi que des blocs de lave, de magma, de sable des âmes, de pierre lumineuse, de gravier et de quartz du Nether, un alambic, 2 potions et un coffre au trésor. Direction le pont de Blaze l'armure de diamants et l'épée en diamant ! Les enfants doivent affronter le Wither squelette et esquiver le Blaze volant pour traverser le pont et récupérer le trésor. À actionner : des fonctions chute de gravier et Blaze volant. Les armes incluent 2 épées Minecraft et une pioche. Les accessoires incluent un coffre avec des éléments de trésor. L'imagination ne connaît pas de limites : cet ensemble peut être transformé pour encore plus de créations LEGO Minecraft ! L'ensemble inclut plus de 370 pièces. Le pont de Blaze mesure plus de 11 cm de haut, 25 cm de large et 13 cm de profondeur.