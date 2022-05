Le futur de Star Wars au cinéma : Rian Johnson au frigo et Taika Waititi avant Rogue Squadron

Nous avons perdu le compte de la série Star Wars qui se profile à l’horizon (je plaisante, nous les avons tous ici). Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Andor, The Acolyte, Lando, la troisième saison de The Mandalorian… Succès après succès sur Disney+, l’univers de George Lucas bat son plein et semble avoir trouvé une nouvelle maison sur le petit écran. Pourtant, chez Luscasfilm, personne n’a oublié ses origines, personne n’a oublié le cinéma, et à travers un long article pour Vanity Fair, la société de production a fait le point sur l’état (encore embryonnaire) des trois projets de films qui sont en route.

Star Wars : Le film Taika Waititi

Le premier projet à arriver sera celui de Taika Waititi, lauréat d’un Oscar du meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit. Le cinéaste polyvalent, également acteur récurrent, est plongé dans l’univers Marvel, où il a réalisé Thor : Ragnarok et prépare actuellement Thor : Love and Thunder. Une fois qu’il en aura fini avec Gods and Valkyries, Waititi lancera la prochaine aventure Star Wars que nous verrons dans les salles. Une aventure qui sera écrite par lui-même et par Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho).

On sait peu de choses sur le film de Waititi, déjà décrit par Disney comme « frais, inattendu et unique ». La compagnie assure que « le talent et le sens de l’humour du réalisateur feront vivre au public un voyage inoubliable ». En attendant plus de détails, rappelons qu’il ne s’agira pas de la première itération du cinéaste dans l’univers Star Wars. Waititi a réalisé la finale de la saison 1 de The Mandalorian et a même joué le droïde IG-11 dans plusieurs épisodes de la série.

Stars Wars Rogue Squadron, le film

Centré sur les aventures du Rogue Squadron, Rogue Squadron est le film de la saga que Disney a mis entre les mains de Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman 1984. Son titre et son groupe principal anticipent déjà bon nombre de batailles navales et rappellent inévitablement à l’un des meilleurs jeux vidéo Star Wars de tous les temps. Le seul problème avec le film semble être le propre emploi du temps de Jenkins, qui est débordé de travail et est plongé dans un nouveau film de Cléopâtre et dans la troisième partie de Wonder Woman.

Selon les horaires de la société de production, Disney s’attendait à ce que Rogue Squadron soit le film Star Wars d’ici 2023, mais les choses auraient pu changer. Selon Kathleen Kennedy, productrice du film et de Rangers of the New Republic, une autre série en cours sur Star Wars, chez Lucasfilm « il y a une feuille de route ». Kennedy assure dans l’article Vanity que nous ne verrons pas les films Star Wars avec la régularité et la cadence avec lesquelles ils sont sortis auparavant, mais il espère que Waititi sera le premier à arriver et, après cela, Rogue Squadron. Seront-elles passées respectivement en 2025 et 2027, les deux autres créneaux Disney pour les cassettes de la saga ?

Star Wars : La trilogie de Rian Johnson

Enfin, il reste à évoquer la trilogie controversée de Rian Johnson. L’auteur des Derniers Jedi, l’opus qui divise les fans de la saga, allait être aux commandes des trois prochains épisodes de Star Wars, mais le projet n’a fait que tarder depuis son annonce et beaucoup en donnent l’idée en archivé. Kathleen Kennedy déclare dans l’article que « Rian a été incroyablement occupé avec Daggers in the Back et l’accord qu’il a conclu avec Netflix pour faire plusieurs films IP. » L’article lui-même dit qu’à cause de cela, la trilogie est au frigo jusqu’à nouvel ordre.

Johnson avait déclaré dans le passé qu’il voulait aller « au-delà des personnages hérités et découvrir ce qu’est Star Wars. Rencontrez de nouveaux personnages. Allez dans une autre partie de la galaxie. Star Wars veut dire si on le sépare de l’iconographie à laquelle on l’a toujours associé ». Croisons les doigts pour que le projet ressuscite un jour.

source | Salon de la vanité