Xbox Game Pass annonce ses derniers jeux de mai 2022 : Sniper Elite 5, Pac-Man Museum…

Après un début de mois spectaculaire avec l’arrivée de NBA 2K22, Trek to Yomi et Eiyuden Chronicle : Rising, le Xbox Game Pass annonce désormais la deuxième fournée de jeux qui viendront s’ajouter au service durant ce mois de mai 2022. Une liste de un peu plus discret que le précédent, mais dans lequel il y a aussi de la place pour des sorties « day one », ou ce qui revient au même, des jeux qui arriveront en magasin et Game Pass en même temps. Ce sont les cas d’Umurangi Generation Special Edition, Floppy Knights, Hardspace : Shipbreaker et des deux parcours principaux : Sniper Elite 5 et Pac-Man Museum +.

Parmi tant de nouveautés, n’oubliez pas non plus de visiter quelques joyaux du passé. Nous faisons référence en particulier à Her Story, une expérience narrative révolutionnaire qui mérite bien sa chance, tout comme Jurassic World Evolution 2. « Plus d’expansion que de suite » selon notre analyse, dans laquelle nous avons dit que malgré cela c’était « un jeu de gestion et stratégie capable de plaire à tout fan de dinosaures, de films et du titre original ». Et que diriez-vous d’essayer le Skate original sur notre mobile maintenant que nous savons que Skate 4 est en route.

Jeux à venir sur Xbox Game Pass dans la seconde moitié de mai 2022

Son histoire — maintenant disponible sur PC

Jurassic World Evolution 2 — maintenant disponible sur console, PC et cloud

Little Witch in the Woods — maintenant disponible sur console et PC

Skate — désormais disponible dans le cloud

Umurangi Generation Special Edition — Maintenant disponible sur console, PC et cloud

Farming Simulator 22 — 19 mai sur console, PC et cloud

Vampire Survivors — 19 mai sur PC

Floppy Knights — 24 mai sur console, PC et cloud

Hardspace: Shipbreaker — 24 mai sur PC

Sniper Elite 5 — 26 mai sur console et PC

Cricket 22 — 27 mai sur PC

Pac-Man Museum+ — 27 mai sur console, PC et cloud

Jeux quittant le Xbox Game Pass le 31 mai 2022

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (Cloud, Console et PC)

Knockout City (console et PC)

Resident Evil 7 (Cloud, Console et PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console et PC)

et Votre Grâce (Cloud, Console et PC)

