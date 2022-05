Star Wars : L’Acolyte, 100 ans avant l’épisode I : tous les détails

L’Acolyte est l’une des séries confirmées de Star Wars, le premier set pendant la période connue sous le nom de Haute République. Cette époque, qui a été explorée dans les romans et les bandes dessinées, sera portée au petit écran par Leslye Headland, co-créatrice de Poupée russe. Dans une interview accordée à Vanity Fair, le showrunner a rapporté que les scripts étaient terminés, bien que la série soit désormais en train de chercher ses stars. Quelque chose qui n’avait pas encore été révélé est à quel moment précis de la chronologie cela se passe, un mystère qui a déjà été résolu.

La Haute République est une période qui comprend plusieurs siècles et qui se distingue par la paix et la (relative) prospérité que vit la République Galactique. Cependant, ces dernières années, un changement de cycle était déjà détecté, alors que le système politique commençait à s’effondrer. L’histoire de L’Acolyte se déroulera 100 ans avant l’épisode I : La Menace fantôme. « Beaucoup de ces personnages ne sont même pas encore nés », a souligné Headland. En fait, Maître Yoda est l’un des seuls protagonistes des films classiques que nous avons vus dans ces produits, puisque son espérance de vie est d’environ 1000 ans. Maz Kanata, des suites, apparaît également.

Logo Star Wars : L’Acolyte.

Que s’est-il passé pour qu’un Sith s’infiltre dans la République ?

Parmi les sujets qui seront abordés, il y a la politique et même le côté spirituel. « Ma question en regardant The Phantom Menace était : comment les choses en sont-elles arrivées là ? Pourquoi un Seigneur Sith a-t-il pu infiltrer le Sénat et qu’aucun des Jedi ne l’a remarqué ? Qu’est-ce qui a mal tourné ? Quels sont les scénarios qui ont conduit à ce moment ?

Selon Headland, The Acolyte est un thriller mystérieux qui se déroule dans une époque prospère et apparemment paisible. « Nous avons utilisé les termes Renaissance ou Siècle des Lumières. Les robes Jedi sont dorées et blanches, et c’est comme si elles ne se salissaient jamais. » L’idée est qu’ils ont « ce genre d’uniformes » parce qu’ils sont rarement impliqués dans des « escarmouches ».

Star Wars : L’Acolyte n’a pas de date de sortie annoncée. Avant que Star Wars n’arrive : Obi-Wan Kenobi, Andor, The Mandalorian Season 3 et Ahsoka, entre autres.

Star Wars Episode II : L’Attaque des Clones vient d’avoir vingt ans.

source | Salon de la vanité