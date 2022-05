Xbox Game Pass surprend les fans : Jurassic World Evolution 2 arrive au service

Le Xbox Game Pass ajoute par surprise Jurassic Park de Frontier Developments. Jurassic World Evolution 2 arrivera tout au long de ce 17 mai sur l’abonnement console ; À l’heure actuelle, on ne sait pas s’il fera de même sur PC. La suite rejoindra l’original, qui est disponible sur le service depuis un certain temps.

« Plus d’expansion que de suite »

Le titre, qui a fait ses débuts le 9 novembre, a obtenu une note de 7 sur 10 dans cette maison. Au cours de notre analyse, nous avons dit que cette suite « n’est pas plus et mieux », mais « une poignée d’ajouts supplémentaires […] Cela ressemble à une extension plutôt qu’à une suite. Le concept du jeu, gérer notre propre parc, suivait exactement ce que proposait l’original.

Jurassic World Evolution 2, alias le zoo pour enfants le plus dangereux au monde, arrive en ville demain. vers quel dino courez-vous en premier ? pic.twitter.com/s5pTLWk3Wc — Xbox GamePass (@XboxGamePass) 16 mai 2022

Parmi les points négatifs on soulignait le changement qu’avait subi le mode campagne, qui devient « un tuto de trois ou quatre heures » composé de « missions franchement faciles et simples ». « Il y a des jeux qui s’échouent et nous piègent dans une boucle infinie de bagatelles. Le sentiment de répétitivité apparaît à de nombreux moments, comme les faiblesses de l’IA et le sentiment qu’il manque des ordres et des types de comportement. La longévité et le degré de défi devraient résider dans le nombre de choses que nous devons contrôler et les oublis qui en résultent, ou dans notre créativité pour apporter des solutions, ou dans la prise de certaines décisions ou d’autres et leurs conséquences respectives », avons-nous dit.

Bien sûr, les amoureux de la licence trouveront « un jeu de gestion et de stratégie qui plaira aux fans de dinosaures », même s’il ne laisse pas derrière eux le sentiment qu’il aurait pu faire évoluer quelque chose de plus. Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien. Avec Jurassic World Dominion juste au coin de la rue, le jeu étanchera votre soif de dinos déchaînés et de gestion de la hauteur que Frontier offre toujours.

Source : VGC