The Collider à Fortnite: c’est la nouvelle zone

Après l’arrivée du patch 20.40 de Fortnite le mardi 17 mai 2022, une nouvelle zone est apparue sur la carte du jeu : The Collider. Dans cette news, nous détaillons à quoi ressemble cette nouvelle zone dans laquelle l’Ordre Imaginaire a entièrement déployé le Dispositif du Jugement Final. Allons-y:

Voici The Collider, une nouvelle zone de ​​​​Fortnite Saison 2

Une fois le temps de maintenance du patch 20.40 du 17/05/2022 terminé, une nouvelle zone est apparue sur l’île Fortnite : Le Collisionneur. La carte de l’île ressemblait à ceci :

Nouvelle carte de l’île Fortnite après le patch 20.40

Cette zone se situe plus ou moins au centre de la carte, entre La Fortaleza, Tilted Towers et Cream Crossing. Dans celui-ci, l’Ordre Imaginaire a déployé le Dispositif Apocalyptique avec lequel il entend prendre le contrôle du Point Zéro et éradiquer les Sept :

Le collisionneur est une énorme tour d’énergie

Pour renforcer la zone, plusieurs gardes IO de la forteresse se sont déplacés vers cet endroit (laissant la forteresse moins protégée), et Sabretooth a également déménagé de la caverne de contrôle vers ici :

Sabretooth défend maintenant The Collider.

Par curiosité, le docteur Slone a disparu de la forteresse ; nous comprenons que ce sera à l’intérieur de The Collider, le préparant pour l’événement final, car il devrait se tenir dans cette partie de la carte. Et si les événements passés ont quelque chose à voir, attendez-vous à ce qu’il y ait beaucoup de destruction dans la région, car The Seven essaiera de le prendre à tout prix et de détruire le dispositif IO Doomsday.

Pour construire El Colisionador, l’OI a désertifié et asséché la rivière et ses deux affluents qui s’étendaient de l’est de Balsa Botín à Pueblo Pesquero et El Santuario, créant des barrages de contention pendant le processus pour empêcher la zone d’être inondée.

L’OI a créé un barrage pour empêcher l’inondation du collisionneur

Quant au butin dans la zone, c’est ce à quoi vous vous attendez dans une zone contrôlée par IO. Il y a du butin au sol, des coffres normaux et des coffres Imagined Order. Rien de l’autre monde.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration