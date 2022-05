Star Wars Episode II fête ses 20 ans : les clés d’un film incontournable de la saga

Le 16 mai 2002, Lucasfilm a sorti Star Wars Episode II: Attack of the Clones, le deuxième film de la trilogie prequel. Il a été reçu avec de mauvaises critiques à l’époque, même si le temps a coloré les opinions et a quelque peu changé la vision générale concernant ces trois films. À l’occasion de son 20e anniversaire, nous nous souvenons de certains des événements les plus intéressants qui ont marqué l’avenir de la saga galactique à ce jour.

Ewan McGregor et Hayden Christensen incarnaient respectivement Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, deux personnages incontournables de l’univers Star Wars qui se retrouveront dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la série Disney+ tant attendue. Ci-dessous, nous décomposons Attack of the Clones en six points principaux :

Apprenti et enseignant, une relation à friction

Anakin flirte avec le côté obscur

L’armée clone de la République

L’histoire d’amour entre Anakin et Padmé Amidala

Comte Dooku, apprenti de Dark Sidious

La guerre des clones commence

Apprenti et enseignant, une relation à friction

La personnalité d’Anakin Skywalker contraste avec celle de son maître. Alors qu’Obi-Wan Kenobi est patient, son apprenti affiche des traits impulsifs, l’amenant à suivre son instinct dans la plupart des situations. Pilote chevronné, au début de L’Attaque des clones, il montre que son habileté avec les navires n’a fait que s’améliorer, bien que Kenobi n’aime pas trop voler à ses côtés. Anakin pense que son maître limite sa progression en tant que Jedi, et bien qu’il l’aime comme le père qu’il n’a jamais eu, ils vivent des moments de tension.

L’une des séquences d’ouverture de L’Attaque des Clones.

Anakin flirte avec le côté obscur

« La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Je sens beaucoup de peur en toi », a déclaré Maître Yoda à Anakin lors de leur première rencontre. L’Ordre Jedi sélectionne les individus sensibles à la Force lorsqu’ils sont très jeunes, mais dans le cas du jeune Skywalker, c’est Maître Qui-Gon Jinn qui est tombé sur lui. Depuis qu’il a été envoyé à Coruscant pour être formé comme Jedi, le garçon souffre de l’absence de sa mère et s’inquiète constamment pour son bien-être.

Hanté par de terribles cauchemars et visions, il retourne sur Tatooine avec l’intention de sauver sa mère. Quand il arrive, il découvre qu’il a été pris en charge par les Tusken, les Sand People. Shmi Skywalker meurt dans les bras d’Ani, qui réagit en assassinant toute la tribu Tusken. C’est le début de sa chute vers le côté obscur.

L’armée clone de la République

Un système perdu dans la galaxie, une planète inconnue même des Jedi. Obi-Wan Kenobi traque ce monde mystérieux, qui a été effacé des archives de la Bibliothèque. Le professeur découvre Kamino et atterrit sur cette planète aux eaux violentes et aux pluies perpétuelles. Après avoir été accueilli par le Premier ministre, il lui dit que l’Ordre Jedi et la République ont commandé une armée de clones. Créés à l’image et à la ressemblance de Jango Fett, le père de Boba Fett, les cloneurs ont réussi à accélérer le processus pour que les soldats mûrissent rapidement et se conforment adéquatement aux ordres de leurs supérieurs. En réalité, tout répond à une sombre conspiration orchestrée par Dark Sidious, le Sith caché derrière la fausse apparence du Chancelier Suprême Palpatine.

L’histoire d’amour entre Anakin et Padmé Amidala

Star Wars Episidio II : L’Attaque des Clones est un film d’action, mais aussi un film d’amour. Beaucoup a été critiqué pour la façon dont George Lucas a abordé la relation entre Anakin Skywalker et la sénatrice Padmé Amidala, anciennement reine de Naboo. Plusieurs scènes ont été qualifiées de ringardes, bien que la relation soit essentielle pour les événements qui auront lieu quelques années plus tard. Les membres de l’Ordre Jedi ne peuvent pas aimer, du moins pas dans le cadre d’une relation de partenariat conventionnelle. Ils craignent que les liens ne soient le chemin vers le côté obscur, alors ils se livrent eux aussi au célibat. Le personnage d’Anakin Skywalker, si dépendant de sa personnalité passionnée, essaie d’éviter de tomber amoureux, comme s’il pouvait s’en souvenir. Le couple se retrouve sous l’influence de l’amour et se marie en secret, les forçant finalement à vivre une vie secrète. John Williams a composé le thème Across the Stars, une musique pleine de sensibilité qui sert à dépeindre cette histoire d’amour intense.

Comte Dooku, apprenti de Dark Sidious

Le comte de Serenno, Dooku, était un Jedi vétéran. Maître de Qui-Gon Jinn, il a toujours eu un intérêt pour les prophéties. Au fil du temps, il a commencé à penser différemment de l’Ordre Jedi, jusqu’à ce qu’il décide finalement de le quitter. À un moment donné, il fut séduit par le côté obscur de la Force et devint l’apprenti de Dark Sidious, Dark Tyranus, participant ainsi au plan d’éradication de l’Ordre en tant que chef des Séparatistes. Dans Attack of the Clones, Anakin affronte Dooku et perd sa main. Les Sith combattent ensuite Maître Yoda, âgé mais puissant dans la Force.

La guerre des clones commence

Il se passe quelque chose sur Geonosis, une planète habitée par des insectes sensibles où les forces séparatistes sont impliquées dans le complot de lutte contre la République Galactique. C’est un jeu concocté par le chancelier suprême lui-même, qui, caché sous les visages de sa position, cache son vrai moi, celui de Dark Sidious. Anakin, Obi-Wan et Padmé sont condamnés à mort dans l’arène, une peine qui est tentée d’être exécutée immédiatement. Cependant, les membres du Conseil Jedi et plusieurs chevaliers arrivent juste à temps pour se battre avec les hôtes de Dark Tyranus. Quand tout semble perdu, Maître Yoda atterrit avec l’armée des clones. La Guerre des Clones vient de commencer et avec cette bataille aussi le début de la fin de la République Galactique.

Star Wars Episode II : L’Attaque des Clones peut être apprécié sur Disney+, comme le reste des produits de la saga. Obi-Wan Kenobi sortira le 27 mai sur la plateforme. Se déroulant 10 ans après Revenge of the Sith, la série opposera à nouveau Kenobi à son ancien apprenti, désormais Lord Dark Vador.