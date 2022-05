PS Plus Extra et Premium | Aimez-vous le catalogue initial? Votez dans notre sondage!

Norton™ 360 Deluxe 2022 |5 Appareils | 1 An d'Abonnement | Secure VPN - Password Manager - Dark web Monitoring | PC/Mac/iOS/Android|Envoi par la poste

ABONNEMENT PRÉPAYÉ AVEC INSCRIPTION ET ACTIVATION EN LIGNE : un mode de paiement (carte de crédit ou PayPal) doit être enregistré dans votre compte Norton pour pouvoir l'activer et l'utiliser.¹ Vous ne serez débité que lorsque la période prépayée sera écoulée ABONNEMENT AVEC RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE : aucune interruption de service puisque cet abonnement est renouvelé automatiquement chaque année. Si vous ne souhaitez pas renouveler l'abonnement, vous pouvez à tout moment annuler le renouvellement automatique dans votre compte Norton Protégez plusieurs appareils, dont les PC, Mac, smartphones et tablettes, contre les virus et autres malwares, le phishing et les ransomwares avec une plus large couverture d'appareils (jusqu'à 5 appareils) Générez, stockez et gérez facilement vos mots de passe, données de carte de crédit et autres informations d'authentification en ligne dans votre propre centre de sauvegarde cloud chiffré grâce à Password Manager Accédez à vos apps et à vos sites web favoris en vous connectant à un réseau Wi-Fi, chez vous ou lors de vos déplacements, en bénéficiant d'un chiffrement avancé grâce à Secure VPN Stockez les documents et fichiers importants en prévention des pertes de données dues à des pannes de disque dur, des vols d'appareil et même des ransomwares avec 50 Go de sauvegarde cloud pour PC SafeCam vous avertit instantanément de toute tentative d'accès à votre webcam et aide à bloquer les accès non autorisés Le magazine UFC-Que Choisir a décerné la note meilleure de 16.6/20 à la protection de sécurité Norton 360 Deluxe, lors des tests comparatifs Dark Web Monitoring : Nous inspectons le Dark Web à la recherche de vos données ‎personnelles, y ‎compris vos gamertags, noms d'utilisateurs et adresses électroniques, et nous ‎vous informons en cas de ‎détection