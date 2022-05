Événement final de la saison 2 de Fortnite : tout ce que nous savons ; fuites et plus

Le patch Fortnite 20.40 du mardi 17 mai 2022 a apporté des informations juteuses sous forme de fichiers et de chaînes de texte liées à l’événement final de la saison 2. Dans cette actualité, nous collectons toutes les clés de l’événement de fin de saison, y compris quand est et ce qu’on sait :

Quand est le dernier événement de la saison 2 de Fortnite ?

Au moment d’écrire ces nouvelles, il n’y a toujours pas d’informations officielles, mais nous pouvons supposer, à partir des informations contenues dans le jeu lui-même depuis le début de la saison, que l’événement aura lieu le 3 juin, date à laquelle la saison en cours se termine. et le nouveau devrait commencer.

À quoi ressemblera l’événement final de la saison 2 de Fortnite ?

L’événement final de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite aura lieu à The Collider, un nouvel emplacement sur la carte après le patch 20.40. C’est le Doomsday Device of the Imagined Order, déjà déployé et prêt à l’emploi.

L’événement aura lieu dans The Collider

Nous savons également que l’agent emprisonné Jones et The Paradigm participeront à l’événement, car ils ont leurs propres skins qui arriveront dans le magasin après l’événement.

Le nom de code de l’événement et de ses fichiers associés dans le système de fichiers Fortnite est « Armadillo ». Nous ne savons pas si le nom lui-même aura une relation avec le contenu lui-même. Nous savons cependant qu’il y aura sa propre liste de lecture et son propre lobby, comme lors des événements précédents.

C’est, pour l’instant, tout ce que l’on sait sur l’événement final de la saison 2 de Fortnite Chapter 3. Nous mettrons à jour cette nouvelle à l’approche de la date de l’événement et plus de détails seront révélés. En attendant, nous vous recommandons de consulter notre guide complet du jeu, où nous vous aidons à monter de niveau rapidement afin que vous puissiez tout obtenir dans le Battle Pass avant qu’il ne soit trop tard.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration