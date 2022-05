Amber Heard accuse Warner de minimiser sa présence dans Aquaman 2 : « Ils ne voulaient pas de moi »

Amber Heard et Johnny Depp ont joué dans l’une des batailles juridiques les plus étranges et les plus hilarantes dont Hollywood se souvienne depuis plusieurs semaines, avec plusieurs sessions de leur procès éternel le plus bizarre. Et c’est grâce à ce litige que l’on découvre des aspects liés à leur carrière, comme que Depp n’envisage pas de revenir dans la saga Pirates des Caraïbes « même pas pour 300 millions de dollars » ou que les images de Heard dans Aquaman and the Lost Kingdom a été réduit au minimum, comme l’a révélé l’actrice elle-même.

« Warner ne voulait pas de moi dans le film »

Et c’est qu’Aquaman et le royaume perdu, la suite d’Aquaman de DC avec à nouveau Jason Momoa, a été filmé pendant longtemps avant une première prévue en mars 2023 après la dernière danse des dates de Warner Bros. Amber Heard dans le rôle de Mera ; même si selon l’actrice, sa présence dans le film a été réduite au minimum après les derniers scandales avec son ex-partenaire, Johnny Depp, au point de déclarer que « Warner ne voulait pas de moi dans le film ».

«Ils m’ont donné un scénario. Ensuite, ils m’en ont donné de nouvelles versions dans lesquelles ils avaient supprimé des scènes qui avaient de l’action, qui montraient mon personnage et un autre personnage, sans spoiler, deux personnages qui se battaient. Ils ont essentiellement pris beaucoup de mes papiers. Ils ont juste supprimé beaucoup de choses », a récemment assuré Amber Heard.

Y si bien la actriz no ha señalado directamente que dicha reducción de su papel es debido a su comprometida situación personal y mediática, sí insiste en que su presencia en la secuela de Aquaman “es una versión muy reducida” de lo que habían acordado en un début. Et c’est que nous nous souvenons qu’il y a quelques jours, il y avait des rumeurs qui suggéraient que la présence de l’actrice ne serait que de 10 minutes dans tout le film et même qu’elle avait été complètement éliminée et remplacée par une autre actrice, une théorie qui serait n’a pas beaucoup de sens avec l’état avancé de la post-production sur Aquaman et le royaume perdu.

Aquaman et le royaume perdu sortira en salles le 17 mars 2023.

source | CNN