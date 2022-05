GTA 5 et Red Dead Redemption 2, combien ont-ils vendu à ce jour ?

Grand Theft Auto V ne s’essouffle pas. Le titre Rockstar Games, d’abord sorti sur la génération PS3 et Xbox 360, a fait ses débuts cette année sur la génération actuelle de consoles. Propulsé par GTA Online, le titre continue de récolter des ventes spectaculaires. Plus récent est Red Dead Redemption 2, un produit qui ne se vend pas au tarif de l’incombustible GTA V, mais qui remporte également un franc succès commercial. Combien sont-ils venus jusqu’ici ? La réponse dans les lignes suivantes.

Ce sont les ventes de GTA V et Red Dead Redemption 2

Mai est le mois des résultats financiers, le moment où les entreprises font le point sur les chiffres de l’exercice précédent. Pour cette raison, Take-Two Interactive, l’éditeur de Rockstar Games, a mis à jour les chiffres de GTA V et Red Dead Redemption 2. Depuis septembre 2013, le cinquième opus de Grand Theft Auto s’est vendu à 165 millions d’unités, un chiffre qui représente près de la moitié de ce que toute la saga a vendu (375 millions d’exemplaires dans le monde). C’est aussi le jeu le plus vendu des 10 dernières années aux États-Unis.

Le Far West de Red Dead Redemption 2 n’est pas non plus sans butin. Rockstar Games a annoncé avoir déjà vendu plus de 44 millions d’unités, soit 1 million de plus que les chiffres révélés au cours de la période précédente. La saga, quant à elle, dépasse les 67 millions d’exemplaires. Pour le moment, on ne sait pas s’il y aura un troisième versement principal à l’avenir. Red Dead Online continue de fonctionner, bien que les mises à jour de contenu soient bien moins nombreuses que celles de GTA Online.

GTA V vient de sortir avec des améliorations sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Contrairement à d’autres produits, la mise à niveau vers de nouvelles consoles n’est pas gratuite. Pendant les trois premiers mois, ceux qui ont l’édition précédente peuvent obtenir la version ‘next gen’ à un prix réduit. Vous ne manquez pas l’analyse sur les nouvelles consoles.

source | prendre deux