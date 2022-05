Thor Love and Thunder : nouvelle image de Natalie Portman et son imposant changement physique

Thor : Love and Thunder, le prochain film de Marvel Studios qui sortira en salles en juillet, peut être vu dans une nouvelle image impressionnante avec deux de ses protagonistes : Mighty Thor, interprété par Natalie Portman, et Valkyria, interprétée par Tessa Thompson. C’est ainsi que Marvel l’a partagé, montrant une fois de plus le changement physique imposant et spectaculaire réalisé par l’actrice qui incarne Jane Foster pour ce nouvel opus du Dieu du tonnerre à l’UCM, dans lequel nous verrons sa transformation en Mighty Thor.

Nouvelle armure pour New Asgard

Cette nouvelle image nous offre également un regard nouveau et détaillé sur l’armure des deux personnages, avec la nouvelle tenue déjà vue dans d’autres clichés de Jane Foster -très similaire à celle des premières apparitions de Thor dans l’UCM- ​​et la nouvelle apparence de Valkyria en noir et blanc. Tous deux apparaissent assis sur ce qui ressemble à un trône luxueux, bien que nous n’ayons pas plus d’informations à ce sujet. Peut-être est-ce le Parlement des dieux où se réunissent les entités les plus puissantes de la mythologie ?

Nous vous laissons avec son synopsis officiel : « Le film retrouve Thor (Chris Hemsworth) dans un voyage sans précédent : une recherche de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un assassin galactique connu sous le nom de Gorr le boucher des dieux (Christian Bale), qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide de la reine Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) et de son ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui, à la surprise de Thor, manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, comme le puissant Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour percer le mystère de la vengeance du dieu boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Réalisé par Taika Waititi (Thor Ragnarok, Jojo Rabbit) et produit par Kevin Feige et Brad Winderbaum, Thor : Love and Thunder sort en salles le 8 juillet 2022.

