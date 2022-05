Star Wars : Obi Wan Kenobi | La chasse aux Jedi est "Personnel" pour Dark Vador

La galaxie est tombée sous la tyrannie de l’Empire Galactique. Après que Papatine se soit déclaré empereur, l’Ordre Jedi a été pratiquement anéanti. 10 ans après que Dark Sidious a émis l’Ordre 66, la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi dépeint cette période sombre. Hayden Christensen revient en tant que Dark Vador et il est clair que pour le personnage, la tâche de chasser les chevaliers Jedi est personnelle. Cela a été abandonné dans une interview avec The Cutaway avec William Mullally.

« C’est un point de la chronologie qui n’a pas encore vraiment été exploré. Je pense que le personnage de Dark Vador est à un moment intéressant de sa vie, compte tenu de ce qui s’est passé avant » et des événements de Revenge of the Sith. « Il essaie de se réconcilier avec son passé et de traquer les Jedi. Évidemment, c’est son travail et un mandat de l’Empereur, mais c’est bien plus que cela. C’est une mission personnelle pour lui. »

Vador au-delà des films

La période historique entre l’épisode III et IV a été explorée dans les films Rogue One et Solo, ainsi que dans des romans ou des séries animées telles que Star Wars : Rebels ou La Remesa Mala. La bande dessinée Dark Vador: Dark Lord plonge dans les expériences du personnage juste après avoir été secouru sur Mustafar, lorsque Palpatine le sauve in extremis de la mort après son combat contre Obi-Wan Kenobi.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera diffusé le vendredi 27 mai prochain sur Disney+. Après un court délai de plusieurs jours, les abonnés auront les deux premiers épisodes disponibles dès la première.

Ewan McGregor joue un Obi-Wan brouillé par la tragédie. Il pense avoir assassiné son apprenti Anakin Skywalker, qui a succombé au côté obscur de la Force. Contraint à l’exil, le maître vit caché sur Tatooine, mais maintenant les inquisiteurs impériaux sont après lui…

source | BD