Un FIFA des créateurs de NBA 2K ? L’entreprise répond discrètement

EA Sports et la FIFA ne renouvelleront pas leur accord, en vigueur depuis près de 30 ans. L’entreprise nord-américaine abandonnera cette marque et utilisera le nom d’EA Sports FC à partir de l’année prochaine. Il reste à savoir quelle entreprise reprendra le nom à partir de 2024. L’une de celles qui est apparue dans toutes les piscines est Take-Two Interactive et son label sportif, 2K Games. Dans une interview avec IGN, le PDG Zelnick Strauss n’a pas publié d’engagement, mais a déclaré qu’ils exploraient toutes les opportunités qui pourraient se présenter dans un avenir proche.

« Nous sommes intéressés à élargir nos options dans le domaine du sport. La FIFA est une grande marque avec un potentiel incroyable, mais nous n’avons pas l’intention d’en discuter [sobre ello] actuellement ». Lors de l’assemblée générale des actionnaires de lundi dernier, Zelnick a rappelé que la licence est disponible et qu’ils ont tendance à réfléchir sur l’entreprise « à tout moment ». Selon le responsable, ils sont « ravis de développer leur activité sportive », mais ils n’ont « pas grand-chose à en dire pour le moment ».

Les projets de la FIFA

La FIFA a envoyé une déclaration sur la décision de ne pas renouveler l’accord avec EA Sports. Le président de cette institution du football, Gianni Infantino, a révélé que la saga reviendrait avec un autre éditeur : « Je peux vous assurer que le seul jeu authentique qui portera le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football », a-t-il déclaré. mentionné.

Selon la FIFA, travailler avec d’autres sociétés offrira « plus d’options » aux joueurs, c’est pourquoi ils négocient avec des « éditeurs de premier plan » et des investisseurs avant le lancement de FIFA 24, qui, si tout se passe comme prévu, devrait bientôt apparaître. fin 2024. A noter que la licence est toujours entre les mains d’Electronic Arts, donc FIFA 23 sera commercialisé sous ces noms.

source | IGN