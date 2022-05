Deadpool dans Doctor Strange 2 ? C’était le camée que le scénariste du film avait sur la table

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le dernier né des studios Marvel en salles, connaît un succès mondial au box-office malgré l’effondrement des ventes de billets lors de son deuxième week-end en salles ; même ainsi, c’est déjà le deuxième film le plus réussi de 2022 seulement derrière la collection totale de The Batman, avec 688 millions de dollars dans le monde. Et une partie de son succès est sûrement une folie multiverselle qui nous apporte des camées inattendus et surprenants, bien que de nombreuses autres rumeurs ne se soient finalement pas réalisées. C’est le cas de Deadpool, un personnage qui vient d’atterrir à l’UCM après le rachat de la Fox par Disney et qui travaille déjà sur un nouveau film. Était-ce le bon moment pour l’intégrer ? Selon certaines rumeurs qui l’ont placé dans le film, oui. Bien que l’écrivain de Doctor Strange, Michael Waldron, ait assuré que oui, ils ont pensé à son possible caméo.

Le mercenaire à grande gueule dans la folie du multivers ?

À tel point que Waldron, l’auteur principal de Doctor Strange 2, avait le camée de Deadpool sur la table, une possibilité plausible avec beaucoup d’autres finalement exclue. Malgré tout, il a finalement été écarté, comme l’explique lui-même l’écrivain : « et, nous en avons parlé. Je pense qu’on parle de tout dans ce film. Ça aurait été fou de ne pas en parler, mais finalement ça ne semblait pas être le bon endroit. Mais oui, bien sûr qu’on en parle », confie le scénariste dans des propos recueillis par le média Comicbook.

Même le journaliste James Clement va plus loin et a assuré dans The Weekly Planet, via ses propres sources, que Marvel Studios avait prévu une scène post-générique mettant en vedette Deadpool, assurant que jusqu’à 5 personnages au total ont été éliminés du métrage final, y compris , Magneto de Michael Fassbender, le Mordo original, Ghost Rider ou Deadpool lui-même.

Cela aurait sûrement été le moment idéal pour introduire le mercenaire grande gueule de Ryan Reynolds dans le MCU, puisqu’à un moment ou à un autre il devra être intégré dans ce même univers. Nous verrons comment Marvel Studios abordera ce problème et d’autres concernant les franchises nouvellement acquises pour les intégrer dans leur univers.

source | BD