Fortnite : le portefeuille partagé arrive sur PS4 et PS5 ; Tous les détails

Epic Games a annoncé que les versions de Fortnite sur les consoles de la famille PlayStation (PS4 et PS5) utiliseront le portefeuille V-Bucks partagé après l’arrivée du patch 20.40 le mardi 17 mai 2022. Juste en dessous nous vous donnons tous les détails sur cette nouveauté de la saison 2 de Fortnite chapitre 3 :

Voici comment le portefeuille partagé Fortnite V-Bucks fonctionnera sur PS4 et PS5

Dans une entrée de blog sur le site Web de Fortnite, nous pouvons voir comment le nouveau portefeuille V-Bucks partagé fonctionnera pour les versions de Fortnite sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Fondamentalement, le schéma est le suivant :

Comment fonctionnent les V-Bucks dans Fortnite ?

interrupteur Services de jeu PlayStation/Xbox/PC/Android/Cloud V-Bucks achetés (en plus des V-Bucks supplémentaires inclus dans les packs Fortnite payants) Uniquement disponible sur Nintendo Switch Partagé sur toutes les plateformes V-Bucks gagnés via le Battle Pass, les packs de missions ou Save the World Partagé sur toutes les plateformes Partagé sur toutes les plateformes

En d’autres termes : les V-Bucks obtenus de quelque manière que ce soit sur PS4 et PS5, soit en les achetant, soit en les obtenant en améliorant le Battle Pass ou dans Save the World si nous sommes fondateurs, viendront s’ajouter à ceux des versions PC, Services Xbox One, Xbox Series X|S, Android et cloud gaming.

Bien sûr, nous devrons avoir nos comptes respectifs de services externes à Fortnite tels que PlayStation Network ou Xbox Live liés à notre compte Epic Games. Le portefeuille partagé ne sera toujours pas disponible sur Nintendo Switch, donc les V-Bucks que nous achetons dans cette version du jeu (sauf ceux obtenus en jouant et en augmentant les niveaux Battle Pass) seront limités à cette plateforme.

Epic Games insiste : les V-Bucks gagnés sur n’importe quelle plateforme en améliorant le Battle Pass, les packs de missions (comme Omega Knight) ou Save the World sont partagés sur toutes les plateformes.

Doutes courants sur le portefeuille partagé Fortnite

Epic Games propose plusieurs exemples dans son article de blog concernant la façon dont les V-Bucks sont partagés entre les plateformes suite à ce changement :

Exemple 1 – 1 000 V-Bucks achetés sur PC : PlayStation, Xbox, PC, Android et les services de jeu en nuage afficheront tous les 1 000 V-Bucks disponibles. Sur Nintendo Switch, il apparaîtra qu’il y a 0 paVos disponibles.

Exemple 2 – 1000 V-Bucks achetés sur Nintendo Switch : PlayStation, Xbox, PC, Android et les services de jeux en nuage indiqueront qu’il y a 0 V-Bucks disponibles. Sur Nintendo Switch, il apparaîtra qu’il y a 1000 V-Bucks disponibles.

Exemple 3 – 1 000 V-Bucks achetés sur PlayStation et 500 V-Bucks gagnés en déverrouillant les niveaux Battle Pass sur n’importe quelle plate-forme : PlayStation, Xbox, PC, Android et les services de jeux en nuage afficheront 1 500 V-Bucks disponibles. Sur Nintendo Switch, il apparaîtra qu’il y a 500 paVos disponibles.

Source : EpicGames