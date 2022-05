Portal sur Nintendo 64 : c’est le projet d’un fan capable de travailler sur une vraie console

Portal – et sa suite – est l’un des jeux vidéo de puzzle les plus populaires jamais vus. La communauté de fans qui se développe autour d’elle est très large et les utilisateurs ne manquent pas qui expriment leur enthousiasme à travers toutes sortes de mods et de créations, comme c’est le cas du programmeur James Lambert, qui travaille actuellement sur une version du jeu pour Nintendo 64. Vous venez de partager vos progrès et le résultat est impressionnant.

Ce qui rend cette version de Portal spéciale, c’est qu’il ne s’agit pas d’une démonstration vidéo imitant d’anciens graphismes, mais plutôt d’un jeu entièrement fonctionnel sur une vraie Nintendo 64. Selon Lambert, le plus grand défi consistait à faire fonctionner le système de portail sur du matériel comme celui-ci, et dans la vidéo suivante, vous pouvez voir que c’est le cas ; jusqu’à 4 portails peuvent être créés simultanément.

Autres grands projets de fans

Au cours des dernières années, la communauté des joueurs n’a cessé de nous surprendre avec ses créations. On a vu passer des démakes très flashy (jeux modernes aux graphismes classiques) comme Bloodborne sur PSX et Elden Ring sur Game Boy, à des projets aussi ambitieux que The Legend of Zelda : Ocarina of Time avec Unreal Engine 5, entre autres. Sans aucun doute, l’enthousiasme de certains joueurs ne connaît pas de limites.

Le film Portal est toujours en cours

Bien que le temps ait passé et que nous n’ayons pas de nouvelles nouvelles, l’année dernière c’est JJ Abrams lui-même qui assurait que le projet avance à un bon rythme. « Nous avons un script en cours d’écriture pour le film Portal en [Warner Bros.]. Nous sommes très enthousiasmés par son approche et la proposition, il semble donc que les choses soient enfin sur la bonne voie », a-t-il expliqué.

Portal et Portal 2, deux des jeux de puzzle les plus populaires de tous les temps, sont disponibles sur PC (Steam), Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 et appareils Android SHIELD.

source | James Lambert; via Kotaku