Forspoken: les temps de chargement sur PS5 seront inférieurs à une seconde

Forspoken est la nouvelle aventure d’action et de fantasy qui arrivera sur PS5 et PC le 10 octobre, de Square Enix. Le jeu est développé avec le Luminous Engine et le directeur technique du moteur graphique susmentionné, Teppei Ono, a confirmé lors de la dernière Game Developers Conference que les temps de chargement sur la console Sony dureront moins d’une seconde, ce qui est possible grâce à la technologie SSD M.2 Il y a des mois, il avait déjà été confirmé que la version PC profiterait également des avantages de cette technologie.

Parkour, magie et monde gigantesque

Forspoken nous mettra dans le skin de Frey, une jeune orpheline de New York incapable de se souvenir de ses origines. Pour une raison étrange que nous ignorons encore, la jeune fille est téléportée à Athia, un immense monde fantastique peuplé de créatures redoutables. Le jeu se distingue par sa combinaison de combats d’action en temps réel, de liberté lors de l’exploration d’un vaste environnement et d’une grande mobilité, car nous pouvons faire de grands sauts et nous déplacer rapidement grâce à la mécanique du parkour. Dans le rapport suivant, nous vous donnons de nombreux détails sur le titre.

2022 : l’année de Square Enix

Au-delà de Forspoken, la société japonaise s’apprête à vivre une année bien particulière : rien de plus et rien de moins que le 35e anniversaire de Final Fantasy, qui aura lieu le 18 décembre, date à laquelle est sorti le premier volet de la série. sur NES. La semaine dernière, de Square Enix, ils ont assuré que nous assisterons bientôt à de nouvelles annonces et surprises. Le tout tandis que Final Fantasy XVI, l’une des sorties les plus attendues de l’année dernière, proposera bientôt de nouveaux détails.

Forspoken sera mis en vente le 10 octobre prochain sur PS5 et PC.

source | Teppei Ono (moteur lumineux) ; via GaminbGolt