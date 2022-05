Techland explique les changements qu’il implémentera dans un futur Dying Light 3

Dying Light 2 : Stay Human n’est sur le marché que depuis quelques mois, mais Tymon Smektala, le lead designer du titre, ose déjà parler d’un hypothétique Dying Light 3. Dans une interview publiée par le média VGC, le développeur revient sur quelques des éléments du second volet qu’il souhaiterait corriger à l’avenir, comme les capacités du personnage principal et sa progression lors des premières mesures du jeu.

« Dans le troisième jeu, si cela se produit, le personnage principal sera plus puissant et commencera avec des capacités plus nombreuses et meilleures », commente-t-il après avoir réfléchi à la fragilité que ressent le joueur lorsqu’il démarre l’aventure avec un personnage faible, expliquant que les deux dans le premier comme dans le deuxième volet, ils ont décidé de le faire de cette façon.

La deuxième partie continue de croître

Dying Light 2 : Stay Human a débarqué sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One le 4 février. Depuis son arrivée, le studio polonais a travaillé sans relâche avec l’intention d’améliorer et d’élargir l’expérience avec de multiples mises à jour qui corrigent les aspects techniques, en plus d’autres contenus à venir, comme le mode New Game Plus ou son extension prometteuse, qui a été reporté à septembre.

Dying Light : patch nouvelle génération disponible

Techland n’a jamais cessé de soutenir le premier jeu de la saga, sorti sur PC, PS4 et Xbox One en 2015. Au-delà de l’énorme quantité de contenu sous forme de petits DLC, de mises à jour et d’extensions comme The Next, le studio polonais a récemment publié un nouveau patch de génération dédié à PS5 et Xbox Series X|S. La mise à jour, qui est déjà disponible et totalement gratuite, améliore considérablement les performances techniques du jeu avec un mode à 1080p et 60 FPS, ainsi qu’un autre qui atteint une résolution de 4K (30 FPS). Dans le lien suivant, vous avez toutes les informations.

