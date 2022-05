Fortnite x Fall Guys : tous les détails de la collaboration

Fall Guys annonce sa transition vers un jeu vidéo free to play sur Fortnite, et nous donne également sa date de sortie sur Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Epic Games Store. Juste en dessous on vous dit tous les détails :

Fall Guys arrive gratuitement sur Epic Games Store, Xbox et Switch en juin

À 18h00 CEST le lundi 16 mai 2022, le compte Twitter officiel de Fortnite a publié le message suivant : « C’est une journée spéciale pour Fall Guys ! Rejoignez la playlist Fall Guys Big Announcement ! » à 13h HE aujourd’hui pour découvrir ce qui s’en vient à Fall Guys ensuite ! »

Nous avons réussi à entrer dans cette carte Fortnite Creative où l’annonce a été faite et nous avons déjà les informations de poids : Fall Guys sortira sur Epic Games Store, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S le 21 juin prochain entièrement gratuit . Les versions précédemment publiées sur Steam et PS4 deviendront gratuites. Autres informations d’intérêt annoncées :

PlayStation 5 recevra sa propre version de Fall Guys. Il passera en 4K 60 FPS.

Toutes les versions de Fall Guys auront un cross-play et des progrès partagés.

La version Switch peut être lue en mode Dock (1080p 30 FPS) et en mode Handheld (720p 30 FPS).

Fall Guys sur Xbox One ira à 1080p 30 FPS, sur Xbox One X il ira à 1080p 60 FPS, sur Xbox Series S il ira à 1440p 60 FPS, et sur Xbox Series X il ira à 4K 60 FPS.

Les membres Xbox Game Pass recevront un skin Fall Guys gratuit par mois pendant les trois premiers mois de la sortie.

Les joueurs qui ont payé le jeu de base à l’époque, avant qu’il ne passe en F2P, recevront un « Legacy Pack ».

Les couronnes ne peuvent plus être dépensées ; sera utilisé pour les récompenses de rang de couronne.

Il y aura un skin Assassin’s Creed Ezio Auditore.

Il y aura un skin Godzilla.

Il y aura un skin Pusheen.

Un éditeur de carte arrive sur Fall Guys.

Mis à part Fortnite, cette annonce a également lieu sur les réseaux sociaux officiels Mediatonic et Fall Guys.

Dans notre guide complet Fortnite Battle Royale, nous vous expliquons tous les tenants et les aboutissants du chapitre 3 de la saison 2, tels que où mettre à niveau les armes, quelle arme est la meilleure et comment monter de niveau rapidement.

Sources: Twitter/FortniteJeuFortnite Bataille Royale