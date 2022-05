Premiers classiques PSX confirmés dans le nouveau Plus : ils ne sont pas ce à quoi vous vous attendiez…

En plus de plusieurs bombes PS4 et PS5 pour le service, Sony a confirmé les premiers jeux classiques à venir sur la nouvelle PlayStation Plus. Une liste qui… n’est que le début, et nous craignons que ce ne soit le mieux que nous puissions en dire. Le catalogue de jeux PlayStation original, par exemple, ne compte que 10 noms et n’inclut aucun de nos 10 jeux de console préférés.

Pas de Metal Gear Solid, Resident Evil, Final Fantasy, Castlevania, Tomb Raider, Silent Hill, Gran Turismo… ou tant d’autres sagas de notre enfance. Et ceux qui sont avec les mauvais titres (Tekken 2 sur Tekken 3 ?). De grands noms qui étaient disponibles à l’achat dans les stores PSP et PS3, comme Vagrant Story, manquent à l’appel et ont disparu pour le moment et il semble qu’il faudra patienter si l’on veut en profiter à nouveau sur PS5. La même chose se produit avec le reste des générations et des plates-formes ultérieures (PlayStation 2, PSP et la PS Vita disparue). Même si, comme on dit, ce n’est que le début.

– Le mauvais Tekken

– Oů est Wipeout ?

– Pas un seul JRPG…

– Où est Ridge Racer ??? Je peux comprendre que c’est un début et que d’autres seront ajoutés, mais en tant que début, cela ne peut pas être pire planifié. pic.twitter.com/5KotWjVtxS – Francisco Alberto (@faserranoacosta) 16 mai 2022

Avant de repartir avec la liste complète afin que vous puissiez vérifier par vous-mêmes si vos favoris sont inclus, nous vous rappelons que les jeux classiques sont livrés avec l’abonnement à PlayStation Plus Deluxe / Premium, l’une des trois nouvelles modalités du service. Leur accès coûtera 13,99 € par mois, 39,99 € par trimestre ou 99,99 € par an, mettant à jour et renouvelant le catalogue au fil des mois.

Jeux PSX et PSP sur la nouvelle PlayStation Plus

Ape Escape : L’invasion des singes | Japon Studio, PlayStation original

Golf pour tous | Japon Studio, PlayStation original

kurushi | Japon Studio, PlayStation original

Sautez Flash ! | Japon Studio, PlayStation original

Filtre à siphon | Bend Studio, PlayStation d’origine

Super poussière d’étoile portable | Housemarque, PSP

Monsieur Foreur | Bandai Namco Entertainment, PlayStation originale

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment, PlayStation originale

Fête mondiale des vers | Équipe 17, PlayStation d’origine

Vers Armageddon | Team17, PlayStation d’origine

Jeux PS2 et PS3 remasterisés sur la nouvelle PlayStation Plus

Ape Escape 2 : La fuite des singes | Japon Studio, PS4

Arc : Crépuscule des âmes | Japon Studio, PS4

Bioshock Remasterisé | Jeux 2K, PS4

Borderlands : une très belle collection | Jeux 2K, PS4

Bulletstorm : édition complète du clip | Édition de boîte de vitesses, PS4

Nuage noir | Japon Studio, PS4

Chronique noire | Japon Studio, PS4

Fanta Vision | IE, PS4

Sirène interdite | Japon Studio, PS4

Le tennis de tout le monde | Japon Studio, PS4

Jack II | NaughtyDog, PS4

Jack 3 | NaughtyDog, PS4

Jack X : Course de combat | NaughtyDog, PS4

Jak et Daxter : l’héritage des précurseurs | NaughtyDog, PS4

Royaumes d’Amalur : Re-Reckoning | THQ Nordique PS4

Collection Harry Potter | Jeux WB, PS4

RogueGalaxy | Japon Studio, PS4

Bras sauvages 3 | IE, PS4E

Jeux PS3 sur la nouvelle PlayStation Plus (ils ne passeront que par streaming)

Colère d’Asura | Capcom Co, PS3

Castlevania : Les Seigneurs de l’Ombre 2 | Konami, PS3

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Les âmes du démon | FromSoftware, PS3

Le diable peut pleurer Collection HD | Capcom, PS3

écho chromé | Japon Studio, PS3

Enslaved : Odyssée vers l’Ouest | Bandai Namco Entertainment, PS3

PEUR | Jeux WB, PS3

Hot Shots Golf : Hors limites | Japon Studio, PS3

Hot Shots Golf : World Invitational | Japon Studio, PS3

icône | Japon Studio, PS3

Infâme | Sucker Punch, PS3

Infâme 2 | Sucker Punch, PS3

Infâme : Fête du Sang | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho ! | Japon Studio, PS3

Planète perdue 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

MotorStorm Apocalypse | Studios d’évolution, PS3

Moteur Tempête RC | Studios d’évolution, PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Marionnettiste | Japon Studio, PS3

pluie | Japon Studio, PS3

Ratchet & Clank : Quête du butin | Jeux insomniaques, PS3

Ratchet & Clank : Une fissure dans le temps | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank : Dans le Nexus | Jeux insomniaques, PS3

Red Dead Redemption : Cauchemar des morts-vivants | Jeux Rockstar, PS3

Résistance 3 | Jeux insomniaques, PS3

Super poussière d’étoiles HD | Housemarque, PS3

Jungle tokyoïte | Japon Studio, PS3

Quand les Vikings attaquent | Haricots intelligents, PS3

source | P.S.Blog