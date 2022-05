Scarface 2 : Des images du jeu annulé de Tony Montana à Las Vegas apparaissent

Scarface : The World is Yours est arrivé en 2006 sur PC, PS2, Xbox et Nintendo Wii. C’est un bac à sable avec l’incontournable Tony Montana développé par Radical Entertainment et distribué par Vivendi Universal qui offrait une fin alternative au film de Brian de Palma. Le studio avait prévu de sortir une suite se déroulant à Las Vegas et au Nevada, mais cela n’a jamais vu le jour, car le studio, créateur de titres comme The Simpsons: Hit and Run et Prototype, entre autres, a cessé de développer des jeux vidéo en 2012.

Cependant, certains anciens employés de Radical Entertainment ont partagé des images du jeu sur ArtStation, qui ont été collectées par l’utilisateur YouTube Mafia Game Videos, qui a créé une vidéo complète dans laquelle on peut voir divers arts conceptuels : les casinos de Las Vegas, les routes du Nevada et d’autres contenu dans lequel on peut voir que nous étions face à un projet ambitieux.

De grands jeux qui ont été annulés

L’industrie nous a habitués à profiter d’une véritable montagne de sorties chaque année, mais il y a aussi des moments où nous devons pleurer la perte occasionnelle. L’un des plus récents et des plus percutants était probablement Silent Hills, le titre d’horreur de Hideo Kojima et Guillermo del Toro. On ne peut pas non plus oublier Scalebound, l’ambitieux RPG avec des dragons de Platinum Games, qui était sur le point d’atterrir sur Xbox One et sur lequel Hideki Kamiya lui-même aimerait revenir à un moment donné.

La liste est très longue : Super Mario 128 pour 64DD, Legacy of Kain : The Dark Prophecy, Warcraft Adventures : The Lord of the Clans, Sadness, Bladur’s Gate 3 : Black Hound, Star Trek : Secret of Vulcan Fury… il y en a beaucoup. Si vous êtes curieux d’en savoir plus et l’histoire derrière certains, dans l’article suivant, nous passons en revue certains des jeux annulés les plus importants.

source | Vidéos de jeux mafieux ; via VGC (Chronique des jeux vidéo)