Ubisoft+ Classics arrive sur PlayStation Plus ; tous les détails et jeux inclus

Ubisoft a confirmé qu’Ubisoft+ arrivera sur PS5 et PS4 à l’avenir, avec une annonce majeure : Ubisoft+ Classics, un nouveau service dédié aux jeux populaires qui sera disponible sur les consoles PlayStation dans le cadre du nouveau PS Plus. Ci-dessous, nous vous donnons tous les détails, ainsi que la liste complète des titres inclus.

Ubisoft+ Classics : comment ça marche et quand sera-t-il disponible

Ce nouveau service sera inclus dans PS Plus Extra et PS Plus Premium sans frais supplémentaires, les deux abonnements qui offrent des avantages supplémentaires par rapport à celui de base, PS Plus Essential. Dans le lien suivant, vous avez toutes les informations sur les nouvelles options d’abonnement PS Plus avec les prix, le contenu et d’autres détails. La première aura lieu aux dates suivantes selon chaque région.

24 mai en Asie (2 juin au Japon)

13 juin en Amérique

23 juin en Europe

Tous les jeux inclus dans Ubisoft+ Classics

Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète des titres, un total de 27 qui seront disponibles dès le « day one ». C’est une sélection très variée, qui comprend des jeux populaires comme Assassin’s Creed : Valhalla ou Tom Clancy’s : The Division et des classiques comme Child of Light, Far Cry 3 : Blood Dragon et ZOMBI, entre autres.

Assassin’s Creed Walhalla

Pour l’honneur

L’équipage 2

Enfant de lumière

vol d’aigle

Far Cry 3: Dragon de sang

Far Cry 3 remasterisé

loin de là 4

Pêche légendaire

Risque : assaut urbain

South Park: le fracturé mais entier

South Park : Le Bâton de la Vérité

Les accros de l’espace

Star Trek : l’équipage du pont

Starlink : Bataille pour l’Atlas

TREMPER

L’équipage

Tom Clancy’s : La Division

TrackMania Turbo

Transfert

Essais de fusion

Épreuves du jeu du dragon de sang

Essais en hausse

Valiant Hearts : La Grande Guerre

Chiens de garde

Loups-garous à l’intérieur

ZOMBI

